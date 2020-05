“Come sto?”. Il super pancione di Cristina Marino. La compagna di Luca Argentero sexy a pochi giorni dal parto

Bellissima Cristina Marino. E simpatica al punto da prendere il posto non solo nel cuore di Luca Argentero ma anche in quello dei fan. L’emergenza coronavirus ha costretto a casa anche lei. Ma Cristina Marino non ha mai smesso di raccontare sui social questi mesi difficili, con storie e foto. Le ultime sono da toglie il fiato.

Cristina Marino infatti si mostra con il pancione a pochi giorni dal parto. Forme lievitatissime nonostante da quando è rimasta incinta abbia preso solamente 8 chili. La 28enne, compagna di Luca Argentero, ha condiviso lo scatto nelle Instagram Stories nel giorno della Festa della Mamma. Il parto è previsto entro la fine di questo mese. Nel frattempo ultimamente Cristina Marino, che sul web porta avanti il progetto Befancyfit, attraverso cui dà consigli su come tenersi in forma, ha fatto sapere che dopo l’arrivo della cicogna non si prenderà una pausa. Continua dopo la foto

























“Non mi fermerò quando nasce la piccola, anzi sarà un periodo intenso perché a quel punto potrò dare consigli alle neo mamme per tornare in forma”, ha spiegato Cristina Marino ettimanale ‘Gente’. “Io sono aumentata di soli 8 chili: sono molto rigorosa con la dieta, precisa e puntigliosa come quando mi alleno”, ha poi rivelato. E con Argentero, 42 anni, che potrebbe sposare molto presto, già parla della possibilità di avere altri bambini. Continua dopo la foto















“Mi piacerebbe averne tre di figli. Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai”, ha concluso Cristina Marino. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram •GOODNIGHT• #mothersday Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 10 Mag 2020 alle ore 12:45 PDT



Cristima Marino è nata a Milano nel 1991 e sin da bambina è stata testimonial per alcune campagne pubblicitarie e ben presto ha intrapreso la carriera di modella e indossatrice. Ha debuttato come attrice in Amore 14 (2009), ispirata al romanzo di Federico Moccia, dove ha ricoperto il ruolo di Stefania.Invece ha incontrato Luca Argentero sul set del film Natale ai Caraibi nel 2015. Secondo i tabloid rosa l’amore tra i due sarebbe sbocciato nelle pause sul set. La prima uscita pubblica tra la modella e l’attore, di dieci anni più grande, risale infatti al settembre 2017.

