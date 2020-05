“In ospedale da stanotte” Beatrice Valli lo annuncia sui social: ma stavolta la notizia è bellissima

Una notizia che i fan aspettavano da settimane. A darla è la stessa Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, capace con il suo carisma e suoi modi (e la sua bellezza), di lasciare un segno profondo nei fan del programma di Maria De Filippi prima di diventare influencer sta per dare alla luce la sua terza figlia.

Beatrice Valli ha appena annunciato ai suoi quasi 2 milioni e mezzo di followers di essere andata in ospedale per far nascere la piccola Azzurra. Si tratta della seconda figlia, dopo Bianca, avuta da Marco Fantini, suo compagno e futuro marito. I due si sono conosciuti proprio negli studi di Uomini e Donne, e dopo che Marco ha scelto Beatrice Valli tra le sue tante corteggiatrici, hanno costruito una splendida famiglia insieme. Ora vivono a Milano con Alessandro, primogenito della Valli nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi, e la piccola Bianca.

























Tra poco, però, a loro si aggiungerà anche Azzurra. Beatrice Valli ha più volte raccontato sul suo profilo Instagram che questa gravidanza è stata la più difficile delle tre e che negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi. Ora, però, è arrivato l'annuncio che Azzurra sta per nascere. Beatrice ha postato una foto dall'ospedale: "Mi si sono rotte le acque", scrive.



















E poi Beatrice Valli continuo: "Stanotte all'1:00 mi si sono rotte le acque, ma ho aspettato un po' ad andare in ospedale perché non avevo contrazioni", ha raccontato Beatrice, "Alle 7 il MArchini mi ha accompagnatoe ora è a casa tutto agitato, che spera di ricevere presto una mia telefonata", ha aggiunto. A quanto pare, oltre alla rottura delle acque, non ci sono contrazioni al momento e dunque non si sa quando la piccola Azzurra deciderà di venire al mondo.













Beatrice Valli è nata il 14 gennaio del 1995 a Bologna e si è fatta conoscere dal pubblico per la sua partecipazione come corteggiatrice nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Beatrice, infatti, è stata scelta dal tronista Marco Fantini e i due stanno vivendo, ancora oggi, una bellissima storia d’amore. Beatrice Valli, prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, ha lavorato nel negozio di suo zio. Successivamente, nel 2015 e nel 2016 ha partecipato come intervistatrice nel Backstage al Coca Cola Summer Festival. Oggi è una influencer.

