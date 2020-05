L’estate 2020 sarà un’estate particolare. Non solo perché non si sa in che modo andremo al mare, se ci andremo, cosa potremo fare, ma anche perché anche la tv sarà diversa. A causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, tante cose sono cambiate nella nostra vita. E non solo. Anche la televisione si è dovuta adeguare al cambiamento. Tanti programmi sono stati sospesi, altri cancellati, altri ancora modificati. E non si sa ancora quando si tornerà alla normalità.

Il mese di giugno, in particolare, sarà molto particolare per la tv. Di solito a giugno molti programmi tv chiudono per le vacanze estive ma quest’anno le cose cambieranno. E i programmi avranno la pausa estiva a partire almeno dal mese di luglio. E lo stesso varrà sia per la Rai che per Mediaset. Rai 1 in particolare, come si intende dai listini pubblicitari, prova a dare ai palinsesti di giugno una forma molto simile a quella “classica”. Continua a leggere dopo la foto

























Praticamente anche a giugno andranno in onda gli stessi programmi dell’autunno inverno. Per esempio Vieni da me e L’eredità, programmi che sono tornati da poco in onda normalmente e che andranno avanti fino alla fine di giugno. Qualche cambiamento ci sarà nei programmi della mattina. Mentre UnoMattina è stato prolungato fino alla fine di giugno, Valentina Bisti e Roberto Poletti non cederanno più la linea a Eleonora Daniele. Al suo posto ci sarà Marco Liorni. La Daniele sarà infatti in maternità e il collega prenderà temporaneamente il suo posto. Continua a leggere dopo la foto















Sarà Italia sì! Morning a prendere il posto di Storie Italiane che durerà di più per coprire anche la fascia di Elisa Isoardi. Marco Liorni sarà molto indaffarato questa estate visto che occuperà anche lo spazio del sabato pomeriggio anche se ancora non si capisce se il suo programma si aggiungerà a Reazione a catena o lo sostituirà. Il punto è che in tanti pensano che il quiz non inizi prima di luglio o che, addirittura, salti un anno. Continua a leggere dopo la foto









Nel frattempo ci sono novità riguardo La Prova del Cuoco, che tornerà dal 25 maggio. Caterina Balivo, invece, da poco tornata in tv, se ne andrà di nuovo il primo giugno lasciando il posto a Pierluigi Diaco, come accaduto l’anno scorso. Al posto di Vieni da me torna Io e Te. Resta La Vita in Diretta, che andrà in onda fino alla fine di giugno ma non si sa ancora se con gli stessi conduttori o altri. Fino a fine giugno ci sarà anche Domenica In mentre è previsto il ritorno di Carlo Conti con un nuovo programma.

