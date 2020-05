Ha trascorso la sua quarantena in mezzo alla natura, insieme al compagno e alla figlia ma ora Antonella Clerici si prepara a tornare in tv, per la gioia del pubblico. Lo ha raccontato in un’intervista a tv, Sorrisi e canzoni. Ma cosa farà in tv Antonella Clerici? I programmi cui è interessata sono ancora tutti da definire. Non è un momento facile per la tv: a causa dell’emergenza sanitaria che c’è stata e c’è ancora nel nostro paese, molti programmi televisivi sono stati sospesi, altri sono stati cancellati, quelli che vanno in onda sono stati modificati affinché fossero compatibili con le misure necessarie da adottare per evitare ulteriori contagi.

Ma questo particolare momento potrebbe essere quello giusto per fare qualche esperimento, per testare qualche nuovo format e proporre qualcosa di diverso al pubblico. Ma quindi quando torna Antonella Clerici in tv? "Sento il direttore di Rai Uno Stefano Coletta per capire cosa succederà. Sono in scadenza contrattuale, ma sono a disposizione", ha detto la Clerici al settimanale.

























"Prima del lockdown – aggiunge – eravamo rimasti all'idea di fare in autunno un programma di cuore, 'emozionale', che mai come adesso credo sia opportuno". Antonella Clerici ha anche specificato che in un momento come questo, in cui è vietato stare a stretto contatto, è anche difficile inventarsi progetti "emozionali". "Stiamo valutando una vecchia idea di un programma dalla casa nel bosco. Adesso sembra che possa cadere a fagiolo: un format nella natura, fuori dagli studi televisivi […] Sono almeno due anni che ci penso, da quando mi sono trasferita qui".















E ancora: "Tutto torna. Sento che è l'idea giusta, me lo dice l'istinto". Ma come organizzerebbe, la Clerici, il programma nel bosco? "Gli amici, la natura, la cucina, le chiacchiere… Che è quello che so fare". Nell'ultimo periodo Antonella Clerici, costretta a restarsene a casa come tutti noi, si è molto divertita a fare le dirette su Instagram: "Non sapevo come funzionasse, mi ha aiutato Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli: ho cominciato parlando di viaggi e di cucina con lui".











La Clerici vive da qualche anno ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria: “Due anni fa ho deciso di lasciare Roma – ha detto a Domenica In – Vivo in campagna, è una specie di fattoria, abbiamo molti animali. Ho lasciato il lavoro, la mia città ma a me piace ricominciare nella vita. Ho incontrato un uomo straordinario, i programmi in tv erano arrivati alla giusta maturazione e ti devo dire, col senno di poi, aver ritrovato il ritmo della natura è stato molto bello. Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono stati anche i figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato”.

