“Sirius? Altre ragazze…”. UeD, così Maria De Filippi gela Gemma Galgani davanti a tutti

Nello studio di Uomini e Donne le sorprese non mancano mai. Questa volta a stuzzicare gli animi è stata la conduttrice in prima persona. Infatti Maria De Filippi si è lasciata andare ad alcune legittime osservazioni su Nicola Vivarelli, alias Sirius, sempre più convinto a voler fare battere il cuore della dama torinese. Maria ha fatto notare qualcosa che sembra non essere piaciuto alla diretta interessata.

Gemma Galgani lo ha ammesso: "Lo bacerebbe". Chi? Stiamo parlando di Nicola, lo splendido ufficiale della marina mercantile e modello di 26 anni, che di recente ha fatto il suo ingresso in studio al cospetto della donna che intende conquistare, di circa 44 anni più anziana di lui. Nessun timore, almeno per il momento, ma la conduttrice non perde tempo e si lancia in una legittima considerazione nata anche da chi lavora 'dietro le quinte' del programma.

























"Per lui potrebbero chiamare altre ragazze, anche 26enni", ha affermato Maria De Filippi, manifestando semplicemente la possibilità a cui il ragazzo potrebbe andare incontro una volta iniziata questa nuova avventura televisiva. Ma rispetto a Cuore di poeta, altro corteggiatore di Gemma, Sirius sembra procedere indisturbato e sicuro di poter davvero conquistare il cuore della dama.















Cuore di poeta ha cercato di prendere Gemma per la gola, e davanti a una torta in regalo si è sentito rispondere: "Ma perché parli di amore? Sei innamorato di me?", e l'uomo: "Ancora no ma vorrei proseguire questo percorso con te per arrivare all'amore". Gemma Galgani, al momento, sembra essere abbastanza incuriosita dal 26enne e pare non si stia particolarmente curando di altro, e di altri.









E Maria ha voluto indagare proprio su questo, chiedendo: “Nicola lo baceresti. Cuore di Poeta lo baceresti?”. Gemma risponde: “No, per il momento no. Ci siamo visti solo una volta. Per quanto riguarda Nicola, l’ho detto prima, può essere un bacio a stampo, sulle labbra, un bacio mandato. Ne abbiamo parlato prima ballando”. Ovviamente anche Tina Cipollari ha stuzzicato il cane che dorme: “Potresti piacere anche a qualcuna del parterre. Capirai, Gemma ha 71 anni e qui ci sono donne che hanno 36, 38 anni. Siete autorizzate a chiedere il suo numero di telefono. Lo prevede il programma. Puoi continuare a conoscere nonna ma ci sono anche altre donne. Nonna non te la tocca nessuno, sono 10 anni che è qua”.

