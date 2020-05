È iniziata un’altra settimana in compagnia di Caterina Balivo per il pubblico di Raiuno. Con l’avvio della cosiddetta Fase 2, infatti, è tornato in onda Vieni da me, il salotto tv ispirato al ‘The Ellen DeGeneres Show’ che ogni giorno la bella conduttrice campana ‘apre’ ai telespettatori.

Che in realtà non avranno sentito troppo la mancanza della Balivo, visto che nonostante il lockdown è sempre stata molto presente, in tv ma in collegamento con altre trasmissioni, come su Instagram, dove oltre a condividere spesso attimi del suo quotidiano ha anche lanciato un nuovo format ideato da suo marito, Guido Maria Brera. Ma certo, rivederla in tv ha tutto un altro sapore. Per la puntata che inaugura questa seconda decade di maggio ha scelto un look molto colorato. (Continua dopo la foto)

























Come fa spesso, Caterina Balivo ha dapprima mostrato ai suoi follower di Instagram l’outfit scelto per la nuova puntata. Nel dettaglio, un vestito rosa acceso con rouches abbinato a un paio di scarpe gialle con il tacco. “Iniziamo questo lunedì con un po’ di colore. Forse un po’ troppo?”, ha chiesto nella didascalia del post. Non per i fan, che l’hanno riempita di complimenti. (Continua dopo la foto)















Tra gli ospiti di lunedì 11 maggio anche Cesare Bocci, il famoso Mimì Augello, vice del Commissario Montalbano. L’attore si è sottoposto all’intervista della Cassettiera e non ha nascosto il suo imbarazzo quando la conduttrice gli ha mostrato alcune delle splendide partner professionali con cui ha lavorato. Alla domanda di assegnare a Veronica Pivetti, Vanessa Incontrada e Elena Sofia Ricci le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, l’attore si è trovato in difficoltà. (Continua dopo le foto)











Da vero gentleman ha spiegato l’impossibilità di stilare una classifica tra queste eccellenti professioniste. Ma poco dopo è stata Caterina Balivo a trovarsi in difficoltà per un problema tecnico. All’improvviso, mentre il suo ospite stava per parlare dei suoi difetti la parte dello schermo dove c’era la sua immagine è diventata tutta nera. La telecamera si è subito spostata sui presenti in studio e la Balivo ha urlato: “No! È caduto il collegamento”. Può succedere. Anche con Alena Seredova la diretta era saltata più volte. Ma la padrona di casa è brava anche a superare questi imprevisti: non perde mai il sorriso dando sempre l’impressione di tenere in pugno la situazione.

Guendalina Tavassi, che scivolone: tutti fissi sul marito (che non sapeva di essere ripreso)