Eleonora Daniele si commuove. È successo nella puntata di oggi di Storie Italiane. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a una storia a lieto fine. Gioia doppia, visto che era stata proprio Eleonora Daniele a accendere i riflettori su una vicenda dolorosa che, per Eleonora Daniele in primis, era stata un autentico colpo al cuore.

Per chi non avesse seguito la puntata, ecco cosa è successo. Miriam – una mamma che ha vissuto in un container di 32 metri con 3 figli – ha avuto la possibilità di vivere per 5 mesi in una vera casa grazie all’intervento del direttore dei servizi sociali di Fiumicino Fabio Sbrega e anche grazie a Eleonora Daniele che, per mezzo della sua trasmissione, è riuscita a porre l’accento su una madre in difficoltà. La conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime: “Piango di felicità!”. Continua dopo la foto

























Eleonora Daniele, a Storie Italiane, si è detta felice per quello che è accaduto alla giovane mamma: “Non sono molto espansiva, ma sono davvero contenta. Credo che quando i cittadini parlano con le istituzioni competenti, la televisione può rivelarsi un mezzo positivo per unire le due parti, le quali possono avere incomprensioni; può anche capitare che il semplice cittadino non abbia l’opportunità di essere ascoltato”. Continua dopo la foto















Un momento di grande commozione, quello di oggi a Storie Italiane: “Queste sono grandi vittorie – ha detto Eleonora Daniele – Sono felice che tu possa entrare in questo appartamento dignitoso per 5 mesi”. E poi, da futura mamma, ha ben compreso le preoccupazioni di Miriam: “Sono felice per tuo figlio, che non deve più dormire con le blatte sulla schiena, e sono felice perché tu non devi più proteggere il container dai topi. Spero che tu con i tuoi bambini possa essere più serena”. Continua dopo la foto

















E poi il desiderio da realizzare dopo l’emergenza “Coronavirus”: “Non vedo l’ora di abbracciarti di persona”. Tanti i commenti che sono arrivati sui social con il grande cuore di Eleonora Daniele che ha colpito tutti. Parole, quelle della conduttrice, che raccontano molto di più. Dietro a un programma, si nasconde un’anima profonda e sensibile.

Ti potrebbe interessare: Samantha De Grenet cambiata e dimagrita. Si è fatta vedere così