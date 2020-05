“Mi manchi come l’aria”. Mara Venier, la dedica spezzacuore suoi social commuove tutti. Succede a poche ore dalla diretta di Domenica In

Mara Venier tocca il cuore dei telespettatori. La popolare conduttrice lo ha fatto con un post a poche ore dalla diretta di Domenica In. Un periodo non facile per Mara Venier e per tutti. Un giorno, oggi, ancora più difficile per chi, come Mara Venier, deve partecipare con il dolore alla gioia degli altri.

Proprio in questo giorno, corrispondente alla seconda Domenica in mese, ricade la Festa delle Mamma. È proprio per questo motivo che numerosi personaggi pubblici, sui rispettivi canali social, hanno voluto condividere un tenero ricordo per le loro madri. Lo ha fatto, ad esempio, Alfonso Signorini. E lo ha fatto, pochissime ore fa, anche Mara Venier. Continua dopo la foto

























Sul suo canale social ufficiale, la bellissima e bravissima conduttrice di Domenica In ha voluto condividere un tenero ricordo con la sua mamma. Corredandolo, tra l’altro, da un vero e proprio messaggio da brividi. Come raccontato in un nostro recente articolo, la zia d’Italia aveva uno splendido rapporto con sua madre. Ed è per questo motivo che, dopo la sua morte, anche Mara Venier sentiva la necessità di raggiungerla. Continua dopo la foto















‘Volevo morire’, queste le parole che Mara Venier ha utilizzato, in una delle sue intervista a Verissimo, per descrivere l’immenso dolore provato dopo la morte di sua mamma. Le due donne, come specificato dalla diretta interessata, avevano un legame speciale, simbiotico ed è per questo motivo che, una volta scomparsa, la conduttrice televisiva sentiva l’esigenza di raggiungerla. Con il passare degli anni, ovviamente, il dolore si è affievolito. Continua dopo la foto











Anche perché, come raccontato da Mara Venier , la nascita del suo nipotino Claudio ha fortemente contribuito alla sua ripresa morale. Tuttavia, nel giorno della Festa della Mamma, la zia Mara non ha potuto fare a meno di ricordarla. E di dedicarle, quindi, delle parole davvero da brividi. Uno scatto risalente, senza alcun dubbio, a qualche anno fa. Ma che, d’altra parte, descrive alla grande l’immenso legame che c’era tra Mara Venier e la sua dolce mamma. Ma non solo. Anche le parole scritte a corredo dello scatto sono più esplicative. ‘Stanotte ti ho sognata e mai come oggi ti sento vicina’, ha iniziato a scrivere la conduttrice televisiva. Per, poi, concludere: ‘Mi manchi immensamente da togliere il respiro’.

Ti potrebbe interessare: “Ma quella è Carla Bruni?!”. David di Donatello: è successo in diretta tv su Rai 1: tutta colpa dello champagne?