“Ma quella è Carla Bruni?!”. David di Donatello: è successo in diretta tv su Rai 1: tutta colpa dello champagne?

La conosciamo tutti Valeria Bruni Tedeschi, una delle attrici più talentuose del panorama cinematografico italiano. Bella e incredibile, era presente all’ultima premiazione (anomala) dei David di Donatello 2020, trasmessa in diretta su Rai 1. Per chi non lo sapesse i David di Donatello, i più importanti premi cinematografici italiani, sono stati venerdì sera attraverso una formula completamente inedita visto che i canditati e premiati, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, hanno accolto i loro riconoscimenti direttamente dal divano di casa propria, spesso raggiunti dai figli per gli abbracci o da mogli che dalla stanza hanno fatto irruzione nella diretta televisiva condotta da Carlo Conti dallo studio 2 di via Teulada.

Valeria, anche se non si è aggiudicata la statuetta come miglior attrice (categoria per la quale era in lizza) Valeria Bruni Tedeschi ha conquistato comunque la scena durante la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2020, trasmessa in diretta su Rai 1.

























Proprio mentre Carlo Conti annunciava a Jasmine Trinca di aver vinto come migliore attrice, dal monitor di Valeria Bruni Tedeschi è sbucata la sorella Carla Bruni. Sì, proprio la top model, musicista nonché ex première dame di Francia, che sorrideva complice e porgeva a Valeria un flute di champagne con cui brindare. Entrambe divine, si sono poi scattate anche un selfie, incuranti della diretta.























Ovviamente la scena non è passata affatto inosservata al pubblico e su Twitter si sono scatenati subito i commenti ironici. "Meritavo di avere come affetto stabile Valeria Bruni Tedeschi perché a quest'ora stavamo passando la serata a bere champagne ringraziando l'analista", ha scritto qualcuno; oppure: "L'unica che ha applaudito davvero Jasmine Trinca è stata Valeria Bruni Tedeschi perché a lei non interessa vincere".



E ancora: “Tanto ora Valeria si va a finire il suo flute di champagne ridendo e scherzando con Carla e con la mamma Marisa, pazza come lei”; o ancora: “Immaginate la quarantena con Valeria Bruni Tedeschi” mentre la gif di Mattarella dice: “Un sogno, una favola”. Il più lapidario però è un tweet del Cinematographe che detta: “Affrontare la vita come Valeria Bruni tedeschi affronta la cerimonia dei David”.

