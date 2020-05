“Ma che cosa fai!”. Caterina Balivo, la foto con i figli scatena la polemica: il dettaglio non è passato inosservato

Caterina Balivo attira le critiche dei fan sui social. Colpa di una foto con i figli Alberto e Cora nati dall’amore con il marito Guido Maria Brera. Nell’immagine, Guido Alberto detto GA, in piedi su un vaso, abbraccia la conduttrice e la piccola Cora è in braccio. Mamma Caterina Balivo e i suoi bimbi si trovano sul balcone della loro casa a Roma.

Tanti i messaggi d'affetto da parte dei fan. Ma un dettaglio fa storcere il naso a qualcuno. «Togli subito i bambini dalla ringhiera sono una nonna apprensiva», scrive una follower che incassa diversi like. Ma sono tanti i fan che difendono la conduttrice. «Che ansia questi messaggi – scrivono – sempre a criticare. Si vede che la righiera è in fondo e i bambini sono al sicuro tra le braccia della mamma». Arriva anche la risposta di Caterina Balivo che forse reputando esagerato il rimprovero commenta: «Oh mamma…». Boom di like.

























Tornata in video, Caterina Balivo era stata presa da un momento di forte commozione nel bel mezzo dell'ultima puntata di Vieni da me andata in onda. In diretta la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime durante l'intervista in collegamento con il fotoreporter di guerra Gabriele Micalizzi, che lo scorso anno fu gravemente ferito in Siria e che in questi mesi per Le Monde ha realizzato un reportage sulle zone rosse in Italia a causa dell'emergenza sanitaria in corso.















Micalizzi, che ha presentato il suo libro 'In guerra', ha rivelato a Caterina Balivo e al pubblico di Raiuno che sognava di fare il musicista e anche il calciatore prima che la passione per la fotografia lo travolgesse. Poi ha raccontato quello che ha visto con i propri occhi durante i giorni più neri dell'emergenza, ma anche la paura di morire mentre si svolge il proprio lavoro.











Il fotoreporter ha quindi raccontato dei giorni trascorsi tra gli ospedali, obitori e forni crematori nel nord Italia, dei carri armati che hanno portato le salme via da Bergamo ma anche di tutta l’umanità conosciuta in quei luoghi. “Ho capito che la situazione era molto più grave di quello che sembrava”, ha aggiunto Micalizzi. E gli occhi di Caterina Balivo si sono fatti subito lucidi.

