Sirius è diventato subito protagonista a Uomini e Donne. Dopo un primo corteggiamento via chat, durante il format provvisorio del programma di Maria De Filippi, si è palesato in studio e lasciato tutti a bocca aperta. Anche la dama, che non credeva ai 26 anni da lui dichiarati. E invece non solo è giovanissimo (ha una trentina di anni in meno di Gemma) ma è anche un bellissimo ragazzo.

Sorpresa e anche entusiasmo da parte della dama più famosa del trono over alla vista del giovane, all’anagrafe Nicola Vivarelli. Quando l’ha visto per la prima volta aggirarsi negli Studi Elios, Gemma non ha nascosto il suo stupore ma, inevitabilmente, ha attirato le critiche di tutti perché quando ha scoperto che l’età dichiarata da Sirius era reale, ha cominciato a dire di sentirsi addirittura più giovane mentalmente del suo corteggiatore. (Continua dopo la foto)

























Sta di fatto che la loro conoscenza continua, ma non senza le interferenze di Tina Cipollari, nemica giurata della dama che ora ha preso di mira anche Sirius. Anche l’opinionista, come gran parte del pubblico, ha iniziato a chiedersi cosa abbia spinto questo giovane a corteggiare Gemma. Ora, dopo giorni di polemiche infuocate, la risposta arriva direttamente dal corteggiatore, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui rivela il vero motivo per cui sta facendo la corte alla dama di Torino (Continua dopo la foto)















Sulla pagine del magazine Nicola Vivarelli ha confessato che le ragazze della sua età non l’hanno mai capito e ha anche aggiunto che spera che la sua storia con la Galgani abbia un lieto fine: “Io vivo in mare per 8 mesi l’anno – ha spiegato Sirius – Quando mi fermo e torno a casa, l’appuntamento con Gemma in tv è un rito. Sia per me, sia per mamma Luisella e nonna Anna. Andare a corteggiarla è la mia scelta del cuore”. (Continua dopo le foto)











“C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità”, ha aggiunto. E poi: “Il motivo per cui sto corteggiando Gemma? Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto: ‘Si vede che sei felice’. Spero che questa storia abbia un lieto fine”.

A UeD Sossio Aruta chiede a Ursula Bennardo di sposarlo: la risposta di lei spiazza. C’entra l’anello