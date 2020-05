Chi è l’Alchimista di Uomini e Donne. L’identità scoperta dopo una segnalazione

Insieme a Gemma Galgani, Giovanna Abate è stata la protagonista del nuovo format di Uomini e Donne basato sulle chat. Il nuovo format del dating show condotto da Maria De Filippi è andato in onda fino ai primi di maggio, quando corteggiatori, dame e cavalieri hanno potuto fare rientro nello studio Mediaset rispettando le distanze di sicurezza che impone il decreto governativo.

Fino a qualche giorno fa il fulcro della trasmissione erano le chat destinate a Gemma e scritte da corteggiatori che si celavano dietro nickname assurdi come Pantera, Occhi Blu e Cuore di poeta. A catturare l’attenzione della tronista Giovanna e del pubblico è stato l’Alchimista. (Continua a leggere dopo la foto)

























Il corteggiatore della Abate si è presentato in studio con il volto coperto dalla maschera della celebre serie tv spagnola ”La casa di carta” e subito è scattato il toto nomi. In questi giorni le ipotesi sono state tante, tra questi i nomi di Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island (quello di Serena Enardu), ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Veronica Burchielli, ma anche Manuel Galiano e altri volti conosciuti del programma. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ci sono tante cose – queste le sue parole – che comunque non potremo fare. Tu mi hai dato la voglia di tirare fuori delle idee, delle cose, di pensare, la voglia di pensarti, che non è banale. Non vuol dire – ha aggiunto – che io sono innamorato di te o che tu sei innamorato di me ma che c’è un qualcosa che la sera ti fa andare a letto e dire: ‘Cosa posso fare per arrivare a una persona che non mi conosce, per farle capire veramente chi sono?’”, ha detto il corteggiatore. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella puntata di Uomini e Donne la tronista ha potuto conoscere di persona il suo corteggiatore, che però non ha ancora svelato la sua identità. Ora arriva la soffiata dal BitchyF, che ha ricevuto una segnalazione sul nome del corteggiatore di Giovanna Abate. L’Alchimista è Angelo Tollelli, ex corteggiatore eliminato proprio da Giovanna nei mesi scorsi.

A UeD Sossio Aruta chiede a Ursula Bennardo di sposarlo: la risposta di lei spiazza. C’entra l’anello