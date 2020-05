A “Live – Non è la d’Urso” la conduttrice annuncia che Marco Carta non potrà intervenire in puntata come promesso per un problema indipendente dalla sua volontà, ma la verità è ben diversa e lo stesso Marco Carta, che invece era pronto per il collegamento.

Durante un nero pubblicitario, la conduttrice di Live Non è la D'Urso si è rivolta verso il suo autore dicendogli: "Non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c'è tempo… lo dico io! Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l'aereo". Dopo aver svelato l'assenza di Marco Carta a Live Non è la D'Urso, Barbara D'Urso ha annunciato la presenza del cantante tanto apprezzato quanto amato e supportato nella prossima puntata della sua trasmissione tra gli ospiti di domenica 10 maggio.

























Il cantate sardo era pronto per il collegamento ed è resistito fino all'1 di notte seduto sul divano di casa pronto per intervenire nel corso della puntata di Live Non è la D'Urso e, invece, l'ospitata è saltata per mancanza di tempo. L'artista non ha nascosto la sua indignazione per la bugia ideata dalla conduttrice. Nel fuori onda di Striscia, Marco Carta ha attaccato Barbara D'Urso: "Io non ho perso il volo adesso, dì che non c'è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità".















Raggiunto telefonicamente da altri autori del Live Non è la D'Urso, Marco Carta è sbottato: "Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l'ho passata qui come un deficiente. Sono seduto qui dalle dieci. – ha detto il cantante – Me lo potevate dire anche un'ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. È brutto. Mi ha chiamato l'autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l'aereo".









Non è chiara la presenza di Marco Carta a alla puntata del Live in onda domenica 10 maggio. Il cantante sardo, dopo che Barbara D’Urso ha cancellato la sua ospitata all’ultimo minuto, ha dichiarato: “Non lo so se vengo domenica prossima”. Clicca per guardare il servizio di Striscia la Notizia

