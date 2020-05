UeD, Gianni Sperti spunta con una busta per la dama: “Questi sono tuoi”. E lei scappa in lacrime

Caos durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 8 maggio. Protagonisti del Trono Over, che ultimamente riscuote ascolti molto più gratificanti rispetto a quello classico, sono Pamela Barretta ed Enzo Capo. Reduci da una clamorosa rottura, i due si sono presentati in studio ma è stata una vera bufera. Già ieri si erano scagliati l’uno contro l’altra dietro le quinte del programma condotto da Maria De Filippi.

Presentatasi a Uomini e Donne in splendida forma, Pamela Barretta ha dato la sua versione dei fatti sottolineando che Enzo non vuole che lei faccia complimenti ad altri ragazzi e che per molto tempo ha continuato a nasconderle il telefono. Poi lo sfogo: "Premetto che non gli ho dato del porco sui social. In privato sì. Non mi fare passare per pazza perché segui 2mila ragazze e non ti ho detto niente. Sei andato a ballare il venerdì e il sabato anche in posti in cui c'erano donne nude e quando dico nude intendo che non avevano neanche le mutandine e non ti ho mai detto niente", sbotta Pamela.

























"La cosa che mi fa più rabbia è che io mi sono fidata di lui come non mi sono fidata di nessun uomo", ha spiegato "Tutto è iniziato perché lui mi ha detto di non avere bei denti. Io gli ho detto sai chi è che ha bei denti ed è un gran figo e da lì ha scatenato l'inferno", ha spiegato la dama. La gelosia di Enzo sarebbe stata la causa della crisi che ha poi portato alla rottura.















"È geloso anche di Armando che abbiamo incontrato ad una festa", ha detto Pamela. "Siamo arrivati a questa festa e lei cosa fa? Va a sedersi accanto ad Armando. Per me è mancanza di rispetto perché mi ha messo anche una persona in mezzo", ha provato a difendersi Enzo. Oggi si è continuato a parlare dei due, ma c'è stata una bruttissima sorpresa per Pamela, che poi ha abbandonato lo studio in lacrime. "Questi li ha lasciati Enzo e sono i tuoi vestiti", ha detto Gianni Sperti dallo studio mentre teneva in mano una busta lasciata da Enzo con i vestiti di Pamela.









Una scena che ha lasciato tutti senza parole, Pamela in primis, che poco dopo ha lasciato lo studio in lacrime. Anche sui social i fan del programma si sono scagliati contro Enzo Capo. “Non ti sei persa niente, Pamela. Terribile, meschino!”, ha detto Valentina Autiero. “Proprio una persona indelicata, sinceramente. Porti i vestititi in uno studio televisivo”, hanno commentato in studio. “Se vuoi uscire esci”, è stato l’invito di Maria De Filippi.

