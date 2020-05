Caterina Balivo, gaffe a Vieni da me, durante l’intervista a Cristina D’Avena. La cantante più amata da adulti e bambini si è raccontata a 360° durante il programma della Balivo e ha parlato anche della sua vita privata. Cristina D’Avena ha confessato di essere fidanzata già da qualche anno ma ha preferito non scendere in dettagli: è una persona molo riservata e non ama parlare delle sue cose in pubblico. Tutti, comunque, sono rimasti a bocca aperta: Cristina D’Avena non è single e questa notizia ha entusiasmato tutti.

Certo, sarebbe bello sapere chi sia l'uomo che le ha rubato il cuore ma non si può. Tra l'altro, anche sui social, non ci sono tracce di questo uomo… Fidanzati a parte, Cristina D'Avena è una di noi, quasi una di famiglia: abbiamo cantato così tanto le sue canzoni che ci sembra quasi nostra sorella… Anche Caterina Balivo, intervistando la cantante, ha confessato di aver sempre ascoltato le sue canzoni.

























Come tutti noi. Tra i cartoni storici che è impossibile dimenticare c'è "Occhi di gatto". Lo ricordate? È la storia di tre sorelle che lavorano in un bar anche se, in realtà, formano una celebre banda specializzata nel furto di opere d'arte. Si parla di "Occhi di gatto" e parte la sigla. Mitica. Poi arriva la gaffe hot di Caterina Balivo che parla della sigla di quel cartone… Cosa ha detto? "Quella sigla è hot".















E ancora: "Io ho rivisto il cartone animato e queste ragazzine erano tutte fasciate con il seno a punto e il sedere alto come le Kardashian". Caterina Balivo, lì per lì, non si rende conto che sta facendo una gaffe… Caterina ha visto di recente il cartone in questione insieme ai suoi figli e, da mamma, ha guardato quelle immagini con altri occhi. E ha visto qualcosa di "malandrino". Ma i bambini guardano le cose con altri occhi e quando lo guardavamo non ci facevamo caso, non trovate?











A quel punto interviene anche Cristina D'Avena che replica così al commento di Caterina Balivo: "Eravamo già avanti". Le parole della Balivo in pochi secondi hanno fatto il giro del web diventando virali. In tanti, oltre a prendere in giro con affetto la conduttrice per quella uscita poco felice, hanno detto di sentire la mancanza di cartoni come "Occhi di gatto". Ma non è che forse è solo nostalgia dell'infanzia?

