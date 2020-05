Caterina Balivo, ‘caos’ con l’ospite a Vieni da me. E lei reagisce così

Durante l’appuntamento quotidiano di ‘Vieni da me’, è successo un imprevisto che ha visto come protagonista Alena Seredova. Quest’ultima era in collegamento dalla sua abitazione con la trasmissione condotta da Caterina Balivo e la modella ha fatto attendere non poco sia la padrona di casa che i telespettatori. Si sono infatti registrati problemi di linea; la connessione era tutt’altro che stabile a tal punto che si è stati successivamente costretti a bloccare l’intervista.

Nonostante si sia fatto di tutto per riprovare a ristabilire i contatti con la showgirl in dolce attesa, non c'è stato proprio verso. La padrona di casa ha quindi affermato: "Alena, ma un Wi-Fi buono a casa, no?". Un modo per riuscire a superare con ironia e sdrammatizzare il momento di imbarazzo. Risate per i pochi ospiti di studio. E anche da casa questo atteggiamento della Balivo è stato accolto favorevolmente. Non si tratta comunque dell'unico episodio in questo senso.

























Una volta conclusasi così la conversazione con l'ex dolce metà del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, la trasmissione è proseguita lasciando spazio al gioco 'A casa di?', che prevede che i telespettatori debbano indovinare chi sia la proprietaria di quell'appartamento, analizzando alcuni oggetti che sono inquadrati dalle telecamere. Come anticipato poco fa, ci sono comunque stati problemi di natura tecnica a 'Vieni da me' anche nei mesi scorsi, prima dell'emergenza.

























Lo scorso 22 gennaio la presentatrice tv aveva ricevuto alcuni messaggi da dietro le quinte, ma il volume alto dei microfoni aveva permesso di far sentire a tutti quella comunicazione. Nonostante fosse sembrata inizialmente in preda all'imbarazzo, anche in quella occasione riuscì a cavarsela con un sorriso ed una battuta ed era poi andata avanti con la trasmissione. E pensare che anche due giorni fa ha dovuto correre ai ripari a causa di un'uscita del cantante Povia.

Parlando delle pulizie di casa, l’artista aveva detto: “Sono un gay mancato”, scatenando polemiche anche in rete. La Balivo non ci ha visto più e ha risposto. La presentatrice tv si è quindi rivolta verso l’ospite in questo modo: “Hai detto una cretinata”. Poi ha reagito in maniera particolare anche quando Povia ha cominciato a raccontare della morte di un suo amico, causata da un incidente automobilistico dopo che entrambi si erano spinti oltre.

