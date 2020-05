È una di quelle donne che fa parte delle nostre vite perché siamo cresciuti con lei. Solo che per Cristina D’Avena il tempo sembra non passare mai. Ma come fa a mantenersi così in forma, sempre uguale? Cristina D’Avena è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata di venerdì 8 maggio 2020 e ha parlato della sua vita, anche quella privata.

“Sono un’inguaribile romantica e da ragazzina m’innamoravo spesso e quando ci si lasciava dedicavo sempre ‘Ogni volta’ di Antonello Venditti – ha raccontato – Era la canzone che mi aiutava a far riflettere e ho fatto un po’ di casini con questa canzone perché due ragazzini erano amici e quindi parlando hanno scoperto che avevo dedicato la canzone ad entrambi”. Anche lei, ovviamente, ha sofferto di pene d’amore, come tutti: “Sono stata innamorata persa di un ragazzo che non mi ha mai considerata. Si chiamava Gianluca, io l’ho amato alla follia ed è rimasto nel mio cuore”, ha raccontato alla Balivo. Continua a leggere dopo la foto

























E adesso qual è la situazione sentimentale di Cristina D’Avena? “Non sono single, sono fidanzata da qualche annetto”, rivela. Wow! Allora c’è qualcuno nel cuore di Cristina D’Avena! Fantastico. E chi è il fortunato? Non si sa, Cristina D’Avena non aggiunge altro: è una donna riservata e non ama parlare della sua vita privata. Durante la quarantena Cristina D’Avena ha tenuto compagnia ai fan con molte dirette Instagram che continua a fare anche ora che il lockdown è stato allentato. Continua a leggere dopo la foto















Cristina D’Avena ha un rapporto viscerale con il suo pubblico, rapporto del quale aveva parlato anche qualche tempo fa in un’intervista a Rtl 102.5. “Ho veramente accompagnato per mano il mio pubblico e quindi ci lega un qualcosa davvero di magico e profondo”. È vero, per molti Cristina D’Avena è come una di casa: lei cantava le sigle dei nostri cartoni animati ed è impossibile non sentire un qualche legame con lei. Continua a leggere dopo la foto











Come ha passato il tempo in quarantena? “Ho passato la quarantena come tutti a casa, ma cercando di fare più cose possibile”. No, non ha cucinato molto perché non le piace farlo, in compenso ha sistemato molto: “ho riordinato otto volte gli armadi”. In questo periodo la cantante è stata coinvolta nel progetto Italian All Stars 4life incidendo con altri colleghi la canzone di Rino Gaetano “Ma il cielo è sempre più blu”. Si tratta di una iniziativa benefica a favore della Croce Rossa Italiana.

