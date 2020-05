Paolo Fox e I Fatti vostri, la decisione definitiva. Succede dopo due mesi di assenza

Splendida notizia per i fan di Paolo Fox. L’astrologo è infatti pronto per ritornare a ‘I Fatti Vostri’ con la sua classica rubrica dell’oroscopo. Secondo quanto riferito da ‘TvBlog’, l’uomo ha effettuato un collegamento tramite Skype al programma in questione per fare chiarezza su una vicenda che ha causato moltissime polemiche. Lui è stato assente dalla trasmissione Rai per 2 mesi, a causa dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, e si è preferito dare spazio alla cronaca.

In questi giorni infatti continua a girare in rete un video nel quale Paolo parla di un 2020 “di grandi successi”. Tantissima l’ironia degli internauti e c’è anche chi lo ha criticato. Dopo aver fatto alcune precisazioni in merito, è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: il suo gran ritorno in televisione. Fox è dunque sceso nei dettagli, spiegando nei minimi particolari quel filmato e successivamente ha anche rivelato la data esatta nella quale sarà possibile rivederlo nel piccolo schermo. (Continua dopo la foto)

























L’astrologo originario di Roma ha dichiarato: “Quello è un video montato ad arte perché lo spezzone all’inizio non riguardava il 2020. Riguardava un solo segno zodiacale. Dal nostro speciale qualcuno ha tagliato il video e ha preso quel pezzo che riguardava solo un segno, lo ha montato ad arte facendo credere che io stessi parlando del 2020 e invece non era così. Se avessi detto questo ci starebbe, ma non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato stupendo”. (Continua dopo la foto)

























Il conduttore Giancarlo Magalli si è poi soffermato sul suo ritorno, infatti ha letto alcuni messaggi dei telespettatori che attendevano notizie a riguardo. Fox ha promesso che sta per tornare. La rubrica dell’oroscopo ci sarà a partire dall’11 maggio: “Il mio è un momento di svago, di divertimento e un momento sereno. Se qualcuno si sente irritato per la sensibilità e non dovesse funzionare, sarò pronto a rifare un passo indietro”, ha concluso l’astrologo romano. (Continua dopo la foto)

A marzo fu Magalli a spiegare l’assenza di Paolo dal programma: “Lui è una persona seria ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si ‘autocensuri’: ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque”.

“Bentornata!”. Antonella Clerici, arriva la conferma: un ritorno in grande stile in tv