È tornata questa settimana con il suo Mattino 5 la bella Federica Panicucci. Tanta la gioia della conduttrice di poter tornare a condurre il suo programma del mattino. Tanti gli ospiti, gli interventi, i servizi proposti durante la puntata di venerdì 8 maggio 2020. Anche in questa ultima puntata, ovviamente, si è parlato molto di coronavirus, con esperti e specialisti che hanno detto la loro. Durante la puntata Federica Panicucci ha intervistato in diretta il virologo Andrea Crisanti mostrando le immagini dei Navigli a Milano e di Villa Borghese a Roma. Immagini che hanno lasciato tutti senza parole.

Tantissima la gente in giro, come se nulla fosse. Ma siamo solo nella fase 2 e bisognerebbe stare molto attenti per evitare di precipitare di nuovo nel baratro. Il virologo ha infatti detto che certi comportamenti sono molto dannosi e potrebbero riportare il Covid-19 in tempi brevissimi. A quel punto la conduttrice è intervenuta.

























Federica Panicucci non può tollerare che la gente sia tanto superficiale, non è possibile pensare che la gente se ne vada in giro come se nulla fosse in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. "Noi siamo tutti esterrefatti, è lo stato d'animo di tutti" ha detto Federica Panicucci dopo aver visto le immagini di quei luoghi così affollati. "Siamo stati in quarantena, abbiamo fatto sacrifici, con i figli a casa, tutte le attività chiuse" ha detto la conduttrice.















"Ci viene da pensare che tutto quello che è stato fatto sia stato inutile". Federica Panicucci ha sentito il bisogno di sfogarsi e ha voluto lanciare a tutto il pubblico un messaggio sull'uso delle mascherine: "Voglio lanciare un messaggio a tutti quanti la mascherina è l'unico mezzo per proteggerci e proteggere gli altri". Certo, dovremmo portarle tutti. Ma alcuni non lo fanno, mettendo in pericolo anche chi rispetta le regole.













Tante, troppe sono le persone che vanno in giro senza mascherina, come si vede nel servizio andato in onda durante la puntata di Mattino 5. La Panicucci, in questo periodo di quarantena, ha sentito forte la mancanza del suo lavoro come ha raccontato al Corriere della Sera: "Ho avuto contatti quotidiano con la mia azienda e non mi sono persa una puntata. Francesco ha fatto un ottimo lavoro e con lui tutta la squadra giornalistica, che ha lavorato in condizioni straordinarie. Io non sono giornalista, per questo rientro adesso, non a caso in un momento in cui la situazione sta ulteriormente cambiando rispetto a questo stravolgimento epocale delle vite di tutti".

