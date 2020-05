Finalmente Uomini e Donne è tornato alla sua versione originale. E in occasione di questo grande ritorno che ha fatto la gioia del pubblico di Canale 5 lunedì 4 maggio si è palesato anche l’ormai famoso Sirius, il cavaliere 26enne che fino a quel momento aveva corteggiato Gemma Galgani solo virtualmente.

L’ammiratore segreto della dama più amata e discussa del trono over all’anagrafe si chiama Nicola Vivarelli e, nonostante i dubbi, ha davvero 26 anni. Poteva questo ‘dettaglio’ della notevole differenza di età con Gemma, che ha 70 anni, non accendere subito la polemica? Nemmeno a dirlo, tanti hanno già espresso dubbi sul reale interesse del ragazzo per la dama e, alla lista degli scettici, si è aggiunto anche Jack Vanore, ex tronista e opinionista della trasmissione di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)

























Sembra che in passato Sirius abbia espresso un parere negativo su Jack, che ora ha deciso di replicare attraverso le sue Storie di Instagram. Ma facciamo un passo indietro. Dal web è emerso che qualche anno fa il nuovo corteggiatore di Gemma aveva definito Jack un ‘cogl**** in un commento sotto una foto di Facebook. E quando questa notizia è arrivata anche all’opinionista di UeD la replica è stata immediata. (Continua dopo la foto)















“Mi avete scritto in tantissimi – ha esordito Jack Vanore tra le sue Storie di Insatgram – ringrazio tutte le persone che in qualche modo mi hanno difeso. Anche se devo dirvi la verità non mi tocca minimamente”. Jack spiega anche che, in un momento così delicato per il nostro Paese, non è interessato a quello che scriveva “un ragazzino sei anni fa”. (Continua dopo le foto)













“Ma non mi toccava neanche all’epoca, l’unica cosa che posso dire è che mi dispiace per questo ragazzo di 26 anni che vedo che col tempo peggiora”. “Alla fine mi fa anche molta simpatia perché credo, anzi son quasi sicuro che la figura del cogl**** la farà proprio lui!“, conclude l’opinionista.

Sirius di UeD: ora intervengono i militari. E smascherano il corteggiatore di Gemma Galgani