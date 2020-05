“Si sono vendicati”. Povia attacca Caterina Balivo e racconta il dietro le quinte: cosa è successo dopo la puntata del ‘fattaccio’

C’è da dire subito una cosa: il problema non è stato Povia come ospite nella fascia pomeridiana a Vieni da me, ma chi l’ha invitato la prima volta. Si parla ancora del teatrino tra Caterina Balivo e Giuseppe Povia, perché il cantante de “I bambini fanno oh” è tornato a dire la sua. Ed è proprio il cantante che bolla come “polemica inutile” il baccano che si è sollevato dopo la sua ospitata a Vieni da Me (Rai Uno), programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo.

L'intervista in questione è stata mandata in onda, in diretta, ieri 6 maggio. Già durante la chiacchierata tra il cantante e la conduttrice la tensione è salita. Tutta colpa di un'esternazione di Povia. "Sono un gay mancato perché amo le pulizie": questa la frase che ha scatenato prima l'ira della padrona di casa del talk del servizio pubblico ("Hai detto una cret…ta"), poi quella di una parte del web. Poco fa l'artista si è espresso su quanto accaduto, rendendo noto che non sarà più invitato nella trasmissione della Balivo.

























A questo punto Povia ha pubblicato il video della sua intervista a Vieni da Me, commentandola in questi termini: "Polemica inutile, non mia, sul termine 'gay'. Stavo facendo una bellissima intervista ma poi loro sono andati in panico perché ho detto: 'Sono un gay mancato perché amo le pulizie'".















E quel "Loro" è chiaramente riferito alla Balivo e alle poche persone presenti in studio (per via delle restrizioni anti contagio). "Battuta innocua e in buonafede – ha proseguito il cantante -. Il 90% dei messaggi sul web sono in mia difesa infatti (Grazie)." Infine Povia ha fatto sapere che non sarà più invitato nel programma: "Ora però, per sta stupidata, non mi inviteranno più e sono triste (ironico, ndr)".













Nel programma Rai, dopo il primo rimbrotto, la Balivo ne ha riservato un secondo a Povia. La sferzata è giunta poiché le è stato detto che la frase incriminata stava facendo parecchio rumore sui social. “Stiamo calmi, è un ospite e vorrei finire l’intervista con il sorriso. Ha detto una cret…nata, a casa gli avrei detto altro…”, ha chiosato Caterina.

