Barbara D’Urso ha festeggiato il suo compleanno anche con il pubblico di Pomeriggio Cinque. In onda e in diretta come sempre anche giovedì 7 maggio, Carmelita, che ha spento 63 candeline, ha ricevuto un’infinità di auguri. Anche da parte dei suoi ‘rivali’, ovvero Lorella Cuccarini e Alberto Matano che durante la puntata de La vita in diretta a sorpresa hanno omaggiato la presentatrice di Canale 5.

“Dobbiamo fare gli auguri a Barbara d’Urso, che è il suo compleanno”, ha detto la Cuccarini. E Matano: “Auguri Barbara, buon compleanno!”. A stretto giro, sulla rete ammiraglia Mediaset, qualcuno ha avvertito la D’Urso che era in onda con Pomeriggio 5: “Stanno scrivendo che Lorella e Matano mi hanno fatto gli auguri in diretta”, ha spiegato Barbara non appena appresa la notizia. E poi ha svelato un retroscena. (Continua dopo la foto)

























“Con Lorella ci siamo sentite in privato – ha raccontato ancora Carmelita – è stata carinissima, ci siamo già amate a distanza e l’ho ringraziata. Voglio ringraziare anche Alberto perché lo stimo tantissimo, esattamente come stimo Lorella”. Ma la sorpresa più grande per Barbara è arrivata nel bel mezzo della sua trasmissione. Non si aspettava minimamente di ricevere quella telefonata. (Continua dopo la foto)















Dopo aver intrattenuto i suoi telespettatori con servizi di attualità, cronaca e gossip Barbara D’Urso stava ringraziando Giovanni Conversano degli auguri quando è arrivata una chiamata a sorpresa. Dall’altro capo del telefono una voce che ha iniziato a cantarle ‘buon compleanno’. “Chi è?”, ha chiesto. Pochi istanti dopo però ha riconosciuto la voce familiare. (Continua dopo foto e post)













“Sono Cristiano Malgioglio. Lo so, abbiamo litigato. Ma oggi è il tuo compleanno e non potevo mancare. Tu mi rimproveri sempre perché dico tante bugie, ma so che lo fai per il mio bene. Ti amo”. Prima allibita, poi intenerita la D’Urso ha replicato: “Non ci parliamo da dieci giorni, non ti ho neanche risposto al telefono. Ma adesso ti devo perdonare per forza. Alcune volte sembri un bambino e io devo fare la preside”. E poi, prima di chiudere: “Mi hai fregato arrivando in diretta!”. Pioggia di tweet positivi: “Bellissimi!”.

