Fuori programma a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso, per un momento, resta senza parole. È successo nella puntata di oggi, mentre Barbara D’Urso stava per presentare un servizio. Dalla regia arriva lo stop che Barbara D’Urso non capisce, il motivo è una telefonata che arriva in diretta: gradita quanto inaspettata, nel giorno del suo compleanno.

Mentre, la conduttrice presenta gli ospiti in collegamento, un voce inizia a cantarle buon compleanno. "Chi è?", chiede. Poi riconosce la voce familiare. "Sono Cristiano Malgioglio. Lo so, abbiamo litigato. Ma oggi è il tuo compleanno e non potevo mancare. Tu mi rimproveri sempre perché dico tante bugie, ma so che lo fai per il mio bene. Ti amo". Barbara D'Urso replica affettuosa: "Non ci parliamo da dieci giorni, non ti ho neanche risposto al telefono. Ma adesso ti devo perdonare per forza. Alcune volte sembri un bambino e io devo fare la preside". Tripudio su Twitter: "Bellissimi".

























Anche in questo periodo difficile Barbara D'Urso non ha mai smesso di entrare nelle case degli italiani con i suoi caffeucci. Domenica Live è l'unico suo programma che è stato messo in stand by, ma va comunque in onda praticamente tutta la settimana con Pomeriggio Cinque e Live Non è la D'Urso. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Carmelita ha confidato che lavorare in questa situazione "è difficile".















"Se prima c'erano dieci persone per fare una cosa, oggi ce ne sono tre. Fanno i turni, così alcune professionalità si ritrovano a coprire più ruoli, anche inediti", ha detto. Gli ospiti sono praticamente azzerati: "Mediaset ha chiesto due persone al massimo in studio e come avete visto, a Pomeriggio Cinque non c'è più nessuno con me. Abbiamo rivoluzionato anche la formula di Live – Non è la d'Urso".













Meno intrattenimento e più informazione: così sono state ripensate le sue trasmissioni. “Abbiamo capito subito la necessità di parlare alle persone spiegando come si lavano le mani, come si indossa una mascherina, come si tolgono i guanti”, spiega ancora al magazine. Che aggiunge: “Io dalla mattina alla sera spiego al pubblico cose che nemmeno io sapevo. Se l’ho capito io, posso farlo capire a tutti”.

