Massimo Giletti, rabbia e delusione. Il giornalista vuota il sacco: “Cosa ha fatto la Rai…”

Per Massimo Giletti il 2020 non è iniziato certo nel migliore dei modi. L’amato conduttore ha perso il padre sabato 4 gennaio. Emilio Giletti è morto a 90 anni lasciando un grande vuoto in tutta la sua famiglia. Il padre di Massimo Giletti non aveva alcuna patologia ed è morto per cause naturali. Per Massimo è stata una sofferenza atroce. Perché non importa quanti anni tu abbia o quanti ne abbiano i tuoi genitori, quando vengono a mancare è una tragedia.

Poi l'emergenza sanitaria che da fine febbraio ha colpito l'Italia. Insomma, un anno iniziato col piede sbagliato. "Non si è mai pronti quando se ne va via una persona cara, anche se mio padre aveva 90 anni…" aveva spiegato Massimo Giletti nel video. "Ho ricevuto tantissimi messaggi d'affetto, è difficile rispondere a tutti". In un momento tanto duro da sopportare, i messaggi dei suoi fan e dei colleghi erano stati preziosi.

























Ora il conduttore, in un'intervista rilasciata al programma radiofonico No Stop News su RTL 102.5, è tornato a parlare di quei dolorosi momenti. E non ha fatto mistero di essere rimasto deluso dall'indifferenza della Rai in un momento così complicato della sua vita. Il giornalista, infatti, ha lavorato tanti anni a via Teulada e la scelta di non inviare neanche un telegramma l'ha lasciato molto amareggiato e deluso.















"Dalla Rai nemmeno un telegramma – ha detto – E questo la dice lunga", ha detto durante l'intervista il conduttore di "Non è l'Arena", in onda su La7, dove è approvato dopo aver lasciato la Rai. In una intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, Giletti aveva raccontato l'addio all'azienda, svelando di essere stato cacciato.











“Mi ha dato fastidio perché non me l’hanno comunicato, l’ho letto su TvBlog che avevano chiuso il programma. Il giorno prima – aveva confessato Giletti – avevo intuito che qualcosa non andava ma mi sembrava incredibile che chiudessero un programma con oltre 4 milioni di ascoltatori con 7-8 milioni di pubblicità all’anno. Mi sembrava improbabile perché la gente pagava il canone per vedermi. E su La7 mi sono portato il nome l’Arena perché accende la dialettica fin da subito”.

