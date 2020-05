Rissa, per fortuna solo verbale, in studio a Uomini e Donne. È quella scoppiata tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, arrivati allo stato: C’eravamo tanto amati. E, a quanto sembra, la situazione non cambierà: nessun Enzo e Pamela Barretta bis.

Enzo in particolare, ha puntato i piedi: sembra essere rimasto scottato da alcuni atteggiamenti di Pamela. All'ex della Barretta vedere le immagini di loro assieme fa ancora male ma andare avanti per il momento non è qualcosa che vuole: per lui Pamela Barretta ha esagerato in davvero troppe cose, ad esempio lasciandolo senza dargli delle motivazioni valide. "Io – queste le parole di Capo prima che la Barretta entrasse in studio – sui social non ho mai parlato e oggi sono qui per dire la mia posizione. Pamela mi ha infangato moltissimo, onestamente sputare nel piatto dove hai mangiato… Mi hai dato del po…o per un 'segui' e un like a una ragazza di 21 anni. Lei sui social ha cominciato a offendermi".

























"Intanto – ha fatto notare Maria De Filippi – da dietro le quinte si sentivano delle urla: "Bugiardo!", queste le parole di Pamela Barretta. Una situazione che poche volte, se non mai, si è vista in studio. Presentatasi a Uomini e Donne in splendida forma, Pamela Barretta ha dato la sua versione dei fatti sottolineando che Enzo non vuole che lei faccia complimenti ad altri ragazzi e che per molto tempo ha continuato a nasconderle il telefono.



















A un certo punto è stata chiarissima: pensa che lui sia una brava persona ma che non sia pronto, anche perché dirle che i figli "sono delle mamme" e lasciarla a casa la sera mentre lui si diverte non è un buon modo per pensare a qualcosa di serio. Prima della puntata entrambi hanno pubblicato i post che seguono con chiari riferimenti alla propria storia d'amore.















Se dopo la puntata Enzo è stato in silenzio Pamela Barretta ha invece condiviso tra le proprie storie alcune strofe delle canzoni Anche fragile di Elisa e La mia rivoluzione di Alberto Urso, nonché diversi messaggi di sostegno, tra cui quello di Cristina Incorvaia: “Meriti di sorridere, amica! La’more è fatto di certezze… e carezze! Ricordiamolo sempre!”. Dite che torneranno insieme oppure li rivedremo di nuovo single nei rispettivi parterre a Uomini e Donne?

