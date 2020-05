“Di nuovo insieme”. Christian De Sica, l’annuncio a sorpresa fa esplodere la bomba: il momento è arrivato

Inaspettata e, forse per questo, ancora più bella. La notizia rimbalza da un po’ e, al centro, c’è Christian De Sica. L’attore, figlio di uno dei più importanti registi e attori di tutti i tempi, nelle settimane scorse era stato al centro dell’attenzione per il suo appello a Domenica In davanti Mara Venier.

Christian De Sica, lontano come tutti dal lavoro, aveva tuonato contro il governo che, in questo momento difficile, sembrava essersi dimenticato dell'esercito di attori e componenti del mondo dello spettacolo. Figure da sempre avvolte nel precariato ma che giocano una parte importante nella crescita economica del paese. Una voce, quella di Christian De Sica, con un peso specifico notevole e che non passa certo inosservata.





























Con alle spalle una carriera più che eccellente e, soprattutto, ricca di successi, Christian De Sica decanta di un seguito davvero clamoroso. Anche su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, infatti, il buon De Sica vanta di un numero di seguaci più che numeroso. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si diletta ad interagire, seppure dietro lo schermo di un telefonino, con loro.















Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando ha dato un triste annuncio. E lo ha rifatto anche qualche ora fa. Qualche settimana fa, dunque, Christian De Sica ha informato i suoi sostenitori che, data l'emergenza Coronavirus, il film di Alessandro Siani al quale stava lavorando e che sarebbe dovuto uscire in tutte le sale cinematografiche nel Natale del 2020, purtroppo è rimandato all'anno prossimo. Una notizia davvero brutta, quindi.









Visualizza questo post su Instagram Forse molto presto ritorneremo insieme Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official) in data: 6 Mag 2020 alle ore 12:44 PDT



Che, come dicevamo, l’attore romano non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori. È proprio a loro, infatti, che lo seguono costantemente ed affettuosamente su Instagram, non può nascondere proprio nulla. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, pubblicando un servizio mandato in onda a Studio Aperto, ha dato uno splendido annuncio a sorpresa.

‘Forse molto presto ritorneremo insieme’, scrive Christian De Sica a corredo di questa immagine che lo ritrae in compagnia di Massimo Boldi, anche lui celeberrimo attore e, soprattutto, suo fedele compagno in numerosi cinepattoni. Un annuncio davvero a sorpresa, quindi. Che, in un batter baleno, ha fatto sognare tutti i loro sostenitori.

