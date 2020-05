Sirius è il nuovo cavaliere di Gemma Galgani. Dopo un primo corteggiamento via chat, durante il format provvisorio di Uomini e Donne, si è palesato in studio e lasciato tutti a bocca aperta. Anche la dama, che non credeva ai 26 anni da lui dichiarati. E invece non solo è giovanissimo (ha una trentina di anni in meno di Gemma) ma è anche un bellissimo ragazzo.

Poco c’è voluto al pubblico per risalire alla sua identità: in arte Sirius, si chiama Nicola Vivarelli e ora, dopo essere finito al centro delle polemiche per la sua giovane età è la sua professione a essere messa in discussione. Nel video di presentazione Sirius ha svelato di essere un ufficiale della Marina e durante un filmato si è mostrato proprio mentre indossava la divisa con tanto di gradi e stellette. (Continua dopo la foto)





























Beh, a quanto dicono i militari non è questa la verità. Quel filmato li ha fatti indignare, al punto che attraverso una pagina social dedicata all’arma, hanno chiarito che Sirius non è affatto un ufficiale della Marina Militare, ma di quella Mercantile. Insomma un ufficiale di nave da crociera: “Non sei uno di noi. Non sei della nostra grande famiglia. Dovevi specificarlo”, si legge nel lungo post. (Continua dopo la foto)















“Nel corso della trasmissione si fanno ipotesi sulla sua identità e viene nominata in un primo momento l’accademia navale di Livorno – spiegano i militari sui social – Successivamente viene mandato in onda un video dove lo si vede intento ad indossare l’uniforme, dove si vede il grado da Gaurdiamarina. Il cittadino, chi non è ‘addetto ai lavori’, non si accorge poi che il soggetto in questione é un ufficiale della marina mercantile che lavora su una nave da crociera”.(Continua dopo foto e post)











E ancora: “Come può un cittadino sentirsi protetto, fiero, fiducioso delle sue forze armate se uno di questi va in un salotto televisivo a corteggiare una signora di 70anni e successivamente a litigare con i presenti, rendendo la divisa oggetto di scherno e di offese, la metta in ridicolo a tal punto?”, si chiedono i militari nel post che mostra la faccia del corteggiatore cancellata e la scritta ‘Non uno di noi’. Ora non resta che aspettare la replica di Sirius.

