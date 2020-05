Dal 4 maggio Caterina Balivo è tornata nello studio di ‘Vieni da me’ dopo settimane. Il pubblico non vedeva l’ora di rivedere la conduttrice campana che in questo periodo è comunque sempre stata molto presente, in tv ma in collegamento con altre trasmissioni, come su Instagram, dove oltre a condividere spesso attimi del suo quotidiano ha anche lanciato un nuovo format ideato da suo marito, Guido Maria Brera.

Certo, con l'avvio della Fase 2 'Vieni da me', come tanti altri programmi, è stato 'reinventato': niente pubblico, distanza di sicurezza e mascherine in studio. E mercoledì Caterina Balivo si è addirittura presentata negli studi con un curioso dispositivo di protezione che ha lasciato a bocca aperta un po' tutti, colleghi e pubblico. Tiberio Timperi, che era incredulo, non ha esitato a prenderla un po' in giro: "Sembri un elicottero", le ha detto.

























Un siparietto avvenuto nei corridoi Rai poco prima dell'inizio della diretta, come mostrato dalla stessa Balivo tra le Storie di Instagram. Tra gli ospiti della giornata, appunto, proprio il conduttore di Uno Mattina in Famiglia. Tiberio Timperi si è raccontato al pubblico di Raiuno e parlando della sua esperienza a 'Ballando con le stelle' non ha esitato ad attribuire ironicamente l'emoticon "insopportabile" a Guillermo Mariotto.















Mariotto lo avrebbe criticato spesso durante il suo percorso nello show di Milly Carlucci: "Mi ha massacrato", ha detto Timperi. Che invece per la ex compagna di lavoro a 'La vita in diretta' Francesca Fialdini il presentatore ha scelto l'emoticon "intelligente". Durante l'intervista, però, gli autori avrebbero comunicato a Caterina Balivo la fine del tempo a disposizione e lei per rispondere a loro si sarebbe distratta.













Tiberio Timperi se ne è accorto l’ha rimproverata ma bonariamente: “Però cos’è questo chiacchiericcio mentre parlo?”. La padrona di casa a quel punto si è scusata: “Mi stavano avvertendo che è finito il tempo, però devi tornare!”. E il conduttore, con ironia e scatenando le risate di tutto lo studio: “Io ritorno, ma non mi fate venire più a mezzogiorno e mezzo!”.

