“Che botta!”. Maria De Filippi perde i pezzi, l’addio è pesantissimo: per la conduttrice un colpo da ko

Un no che sta facendo parecchio rumore. È quello del ballerino Marcello Sacchetta che ha fatto sapere come non ci sarà ad Amici Speciali. Il ballerino sta facendo sentire la sua mancanza ai fan del programma di Maria De Filippi, almeno sul palco. Per la regione di Mediaset un colpo inaspettato.

Un no che non arriva però del tutto inaspettato, già durante tutta l’ultima edizione di Amici Marcello Sacchetta è rimasto un po’ in disparte. Lo abbiamo visto poco nelle coreografie, almeno in modo attivo perché in realtà ha lavorato in prima persona ad alcune di loro. Insomma, si è trasformato in coreografo e ha continuato a essere il conduttore del daytime di Amici. Non avrà nessun ruolo però in Amici Speciali.Lo ha detto su Instagram, in risposta a un fan che gli ha posto questa domanda. “No, ma un grande in bocca a lupo a tutti”, ha risposto a chi gli ha chiesto se ci sarà ad Amici Speciali. Continua dopo la foto

























Risposta negativa, mentre altri suoi colleghi ci saranno e torneranno concorrenti. A quanto pare, Marcello Sacchetta ha piena intenzione di concentrarsi su altro e dare una svolta alla sua carriera. Lo ha detto chiaro e tondo: “La carriera da ballerino credo sia finita. Ho altri progetti, ma non smetterò mai di ballare, impossibile”. A questo punto, qualcuno gli ha chiesto se tornerà ad Amici. E non è così certo: “Amici mi fa sentire a casa. Onestamente non so cosa succederà, io ci sono e ci sarò sempre per loro”. Continua dopo la foto















Appurato che non ci sarà Marcello Sacchetta ad Amici Speciali, passiamo per un attimo al gossip. Tra le domande infatti sono arrivati anche dei complimenti a lei e Giulia Pauselli, per la coppia che sono e per l’amore che vivono. Marcello ha ringraziato, ma ha aggiunto che anche loro hanno avuto periodi no: “Abbiamo avuto anche i nostri momenti di buio. Abbiamo lottato con tutte le nostre paure, ci siamo messi alla prova. Nessuno dei due ha vinto ma il vincitore c’è e non si vede”. Continua dopo la foto













Marcello Sacchetta nasce a Napoli il 25 agosto 1983. Da sempre appassionato di danza, inizia il suo percorso ballando sulle note di Machael Jackson. I genitori di fronte al talento del figlio, si convincono a iscriverlo al Teatro dell’Opera di Roma. Con il fratello Raimondo, Marcello si fa conoscere all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante l’eliminazione dal talent, Marcello prosegue il suo percorso professionale e attualmente conduce il daytime con Lorella Boccia (la moglie di Niccolò Presta e il figlio di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro.

Ti potrebbe interessare: “Pacioccone” da bambino, oggi tutt’altro: il volto della tv condivide questo ricordo per il suo compleanno