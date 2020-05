Tiberio Timperi non si trattiene: lo sfogo contro il vip arriva in diretta

Nel nuovo ritorno del programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo e giunto alla terza puntata, dopo lo stop a causa del male del momento, è stato ospite il conduttore Tiberio Timperi. Lui ha voluto fare una vera e propria rivelazione, anche se non si è andati oltre con i toni. Ma ha confessato un aneddoto non proprio piacevole. La padrona di casa Caterina Balivo chiede a chi ospita qualche chicca sulla loro vita e spesso vengono fuori amicizie particolari o antipatie.

Tiberio ha deciso di puntare l'attenzione su un episodio accaduto diversi anni fa alla trasmissione 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci. Il suo giudizio non positivo è stato espresso nei confronti di Guillermo Mariotto. Quest'ultimo infatti ha sempre avuto dei pareri negativi su di lui. Anzi, stando a quanto affermato dal presentatore: "Mi ha massacrato". E poi, partecipando al gioco del programma che richiede un'emoticon, lo ha definito senza giri di parole "insopportabile".

























Proseguendo nel gioco, gli è stato anche chiesto di affibbiare una faccina a Francesca Fialdini. Alla sua collega e amica ha riservato un trattamento decisamente migliore. Ha precisato che l'ha lanciata in televisione a 'Uno Mattina in Famiglia', anche se era stata protagonista in precedenza di esperienze di minore entità. L'emoticon prescelta dall'uomo è stata: "Intelligente". In seguito, si è lasciato andare ad una confessione su un argomento di moltissimi anni fa. Ecco di cosa si tratta.

























Timperi ha dichiarato: "Sedici anni fa ho detto no a Fausto Brizzi per Notte prima degli esami. Fui consigliato male", ha ammesso. Tornando un attimo alla Fialdini, la conduttrice proprio un anno fa aveva parlato molto bene del collega: "Lui è come il cinema, imprevedibile. Però è una persona vera e siamo amici". Un racconto a 360 gradi quello fatto dal conduttore, che senza peli sulla lingua ha quindi detto le cose che non gli sono piaciute e ciò che invece ha sempre apprezzato.

Soffermandosi qualche settimana fa su ‘Uno Mattina in Famiglia’, aveva affermato: “Trovo che sia inelegante parlare di ascolti in questo periodo, vista la situazione che l’Italia sta vivendo. Preferisco che si parli della responsabilità che abbiamo noi che lavoriamo in televisione. Fare compagnia ai telespettatori con tono leggero, ma non frivolo, con simpatia ma sempre sotto il segno della sobrietà”.

