L’arrivo di Sirius a Uomini e Donne non è certo passato inosservato. Il corteggiatore 26enne di Gemma Galgani si è palesato non appena il dating show di Maria De Filippi è tornato alla sua versione originale, quindi in studio. Sorpresa e anche entusiasmo da parte della dama più famosa del trono over alla vista del giovane, all’anagrafe Nicola Vivarelli.

Quando l’ha visto per la prima volta aggirarsi negli Studi Elios, Gemma non ha nascosto il suo stupore ma, inevitabilmente, ha attirato le critiche di tutti perché quando ha scoperto che l’età dichiarata da Sirius era reale, ha cominciato a dire di sentirsi addirittura più giovane mentalmente del suo corteggiatore. Sta di fatto che la loro conoscenza continua, ma non senza le interferenze di Tina Cipollari, nemica giurata della dama che ora ha preso di mira anche il bell’ufficiale della Marina. (Continua dopo la foto)

























“La volgarità sta nei tuoi pensieri! Sei un corrotto!”, gli urlato Tina nonostante la conduttrice le togliesse continuamente il microfono. Ma Vamp ha proseguito imperterrita: “Lo so, Sirius, che mi hai messo gli occhi addosso. Ma io sono un’adolescente. Quando diventerò una donna come la tua lady…”. Sirius ha negato tutto: “Ne hai di strada [da fare per diventare come Gemma, ndr]”, le ha risposto. Anche Barbara De Santi poi lo ha attaccato. (Continua dopo la foto)















La dama si è detta meravigliata del fatto che lui non sapesse neanche che Gemma fosse chiamata “mummia” da Tina, visto che è un insulto ormai noto a tutti. E l’opinionista, sempre più agguerrita: “Ognuno ha la fidanzata che si merita”. “Vuol dire che merito tanto!” è stata la risposta del 26enne. “Tu verrai cacciato dal paese”, ha continuato un’incredula Tina per poi sganciare una ‘bomba’ chiedendo a Nicola come mai le facesse l’occhiolino in puntata. (Continua dopo le foto)













Una rivelazione che ha trovato l’appoggio anche di Gianni Sperti, che ha confermato che nella puntata precedente anche lui se n’era accorto. “Son sicuro – ha detto Nicola a Gemma – che tu sia sufficientemente intelligente da non cascare nelle trappole di Tina”. Alla fine è dovuta intervenire Maria De Filippi a mettere fine al discorso: “Ma dai, guarda Tina perché Tina continua a parlargli”. “Anche quando ero in silenzio”, ha precisato Tina. E Nicola: “Ti piacerebbe!”, mentre la sua dama assisteva al siparietto con espressione molto contrariata.

