La conduttrice Francesca Fialdini esordirà su Rai 3 lunedì sera, in seconda serata, con il programma ‘Fame d’amore’. Ma nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale ‘Nuovo’, dove ha toccato uno degli argomenti che sta più a cuore ai suoi fan. Tutti sperano di poterla vedere nuovamente all’opera con ‘Da noi a ruota libera’, ma al momento non ci sono certezze ufficiali sulla possibile seconda edizione. Lei si è inoltre soffermata anche sulla nuova e imminente trasmissione.

A proposito di ‘Fame d’amore’, ha affermato: “Nel mio nuovo programma affronto un tema legato anche all’emergenza: chi soffre di disturbi alimentari, quando è costretto a rimanere a casa, amplifica le proprie paure”. Spazio anche a rivelazioni sul suo ambito più strettamente personale: “Ho un compagno molto riservato. Figli mi piacerebbe averne. Se non arriveranno, li adotterò”. E poi ecco arrivare le frasi sull’ipotesi di una seconda stagione di ‘Da noi a ruota libera’. (Continua dopo la foto)

























Rispondendo alle domande poste dal giornalista, la Fialdini ha aggiunto: “Ora è ancora presto per dirlo, perché è tutto in divenire per via del coronavirus che ci fa navigare a vista. Il bilancio, comunque, è positivo per tanti motivi, soprattutto perché mi stava a cuore dare al pubblico il messaggio che tutto è possibile nella vita”. In seguito, la presentatrice tv ha concluso la sua intervista, rivolgendosi direttamente al sesso femminile. Un vero e proprio appello alle donne. (Continua dopo la foto)

























“Mi sono rivolta spesso alle donne, che ancora oggi nella società fanno fatica a vivere una vita professionale piena, con la libertà di scegliere se essere madri o spose”, ha chiosato Francesca. Aveva parlato del nuovo programma ‘Fame d’amore’ anche nei giorni scorsi sul settimanale ‘Chi’: “Non voglio illudere i ragazzi o le ragazze dei quali racconteremo le storie. Voglio dar loro una mano. Parlerò di loro con molta delicatezza e darò spazio al loro grido”. E non solo. (Continua dopo la foto)

Ed ancora: “Per coloro che soffrono di problemi legati all’alimentazione, la casa in questo periodo è diventata una prigione da riempire di provviste o da svuotare privandosi di tutto”. La conduttrice aveva aggiunto: “Quando ti trovi di fronte a corpi trasformati all’estremo, non vedi il corpo, bensì il problema che ha portato lì quella persona, alla quale vorresti chiedere: ‘Chi ti ha fatto tanto male? Da cosa nasce tutto il tuo dolore?'”.

Caterina Balivo furiosa con l’ospite: gelo in studio e social infiammati dopo quella frase infelice