Caterina Balivo furiosa con l’ospite: gelo in studio e social infiammati dopo quella frase infelice

Nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, è andato in onda il terzo appuntamento di ‘Vieni da me’, tornato dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza sanitaria. Ospite della puntata è stato il cantante Povia ed è stato proprio lui a scatenare proteste in rete e a far innervosire Caterina Balivo. La conduttrice ha cercato in tutti i modi di controllarsi il più possibile, ma il suo sguardo è stato inequivocabile e ha fatto intuire di essersi infastidita decisamente non poco.

Con l’artista si stava parlando delle pulizie in casa e inizialmente grandi protagonisti sono state le risate. Ma una battuta infelice dell’uomo ha fatto calare il gelo sulla trasmissione Rai. Infatti, Povia ha dichiarato: “Sono un gay mancato”. Scura in volto è subito apparsa la padrona di casa. E poco dopo sono iniziati a circolare numerosi messaggi sul web contro il musicista. In un primo momento Caterina non ha replicato, ma successivamente ha reagito cercando di restare composta. (Continua dopo la foto)

























Le scuse del vincitore del Festival di Sanremo 2006 con il brano ‘Vorrei avere il becco’ non sono arrivate, anzi molto probabilmente non ha proprio capito di aver commesso una vera e propria gaffe. Ha continuato a ridere, non rendendosi conto della situazione. L’episodio incriminato è avvenuto quando lui era intento a tenere in mano un panno e un prodotto cattura polvere. Inizialmente Marco Baldini ha provato a contenere la vicenda, ma la Balivo non ci ha visto più e ha risposto. (Continua dopo la foto)

























La presentatrice tv si è quindi rivolta verso l’ospite in questo modo: “Hai detto una cretinata”. In seguito, la donna ha provato a rilassarsi anche se ormai la frittata era stata fatta. Poi ha reagito in maniera particolare anche quando Povia ha cominciato a raccontare della morte di un suo amico, causata da un incidente automobilistico dopo che entrambi si erano spinti oltre. Il cantante ha poi concluso il suo intervento invitando tutti a non prendersela per le sue affermazioni. (Continua dopo la foto)

Al suo nuovo esordio in televisione, la Balivo aveva detto: “Questa mattina dopo due mesi ho ripreso la macchina, ho attraversato Roma e sono venuta qui. Una Roma semi deserta ma più bella che mai”. Poi la commozione e le lacrime in diretta che hanno così ‘battezzato’ la fase 2 anche della televisione. Un momento molto toccante, che ha colpito tutti i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.

