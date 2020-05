UeD, arriva la ‘soffiata’: chi è l’Alchimista, il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate

A causa dell’emergenza sanitaria, fino a qualche giorno fa ”Uomini e Donne” andava in onda con il format innovativo. Le protagoniste del programma Gemma Galgani – star indiscussa del trono over – e Giovanna Abate, si trovavano chiuse in una casetta negli Studi Elios, a Roma, e chattavano con dei presunti spasimanti, di cui non si conoscevano le vere identità. Presenti in video anche Tina Cipollari e Gianni Sperti con i loro commenti pungenti.

Ora che è iniziata la Fase 2, le due sono tronate in studio e anche cavalieri e corteggiatori hanno rifatto il loro ingresso davanti alle telecamere di Mediaset. Fino a qualche giorno fa il fulcro della trasmissione erano le chat destinate a Gemma e scritte da corteggiatori che si celavano dietro nickname assurdi come Pantera, Occhi Blu e Cuore di poeta. (Continua a leggere dopo la foto)

























Ma anche per Giovanna, che è stata attratta da Alchimista. E proprio il corteggiatore ha fatto il suo ingresso in studio stuzzicando anche la curiosità dei telespettatori, che grazie a qualche indizio hanno provato a scoprire l’identità del giovane corteggiatore della Abate. Ad ogni modo Alchimista sembra davvero interessato alla tronista, e anche Giovanna pare convinta della sua buonafede: “Se tu mi avessi visto – queste le parole del corteggiatore – non avresti capito la profondità delle mie parole. A me lui ha detto che questo l’avrebbe aiutato a farsi conoscere”, ha detto la Abate. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ogni cosa che è stata fatta per te da lui – ha aggiunto Maria De Filippi – l’ha sempre scelta lui”. Maria De Filippi conosce l’identità del corteggiatore ma ovviamente non ha spoilerato niente. “Ci sono tante cose – queste le sue parole – che comunque non potremo fare. Tu mi hai dato la voglia di tirare fuori delle idee, delle cose, di pensare, la voglia di pensarti, che non è banale. Non vuol dire – ha aggiunto – che io sono innamorato di te o che tu sei innamorato di me ma che c’è un qualcosa che la sera ti fa andare a letto e dire: ‘Cosa posso fare per arrivare a una persona che non mi conosce, per farle capire veramente chi sono?’”, ha detto il corteggiatore. (Continua a leggere dopo la foto)









In studio, il corteggiatore si è presentato con una maschera e la voce modificata. Al momento infatti, non intende svelare la sua identità. Sui social, molti hanno ipotizzato possa trattarsi di Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island (quello di Serena Enardu), ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Veronica Burchielli.

“Mi ha starnutito in faccia!”. Pomeriggio 5, l’ospite di Barbara D’Urso su tutte le furie. Caos in diretta: cosa è successo