Barbara Palombelli, doccia gelata per la conduttrice. L’annuncio social: “Grazie, con tutto il cuore”

Uno dei programmi che ha subito molti disagi per l’emergenza sanitaria è stato senza ombra di dubbio anche ‘Forum’. Sin da marzo ha dovuto stopparsi per le restrizioni legate al male del momento. C’è grande attesa in questi giorni per capire se e quando potrebbe ricominciare, ma le ultime indiscrezioni non lasciano presagire buone notizie. Sono state proprio alcune parole espresse dalla conduttrice Barbara Palombelli ad allarmare non poco i suoi affezionatissimi telespettatori.

Nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, la presentatrice tv ha infatti dato vita ad un post sul social network Facebook, nel quale ha voluto dire grazie a tutti i suoi fan che hanno continuato a vedere le repliche della trasmissione. Il messaggio, secondo alcuni, rivolto dalla donna ha praticamente confermato che non si farà più nulla per adesso. Le nuove registrazioni potrebbero svolgersi direttamente nella prossima stagione televisiva. Non resta che aspettare comunicazioni ufficiali.

























La Palombelli ha dunque scritto: "Noi stiamo già lavorando per la prossima stagione e vi assicuriamo che proveremo a darvi sempre di più. Grazie, con tutto il cuore". Leggendo tra le rime queste sue affermazioni, sembrerebbe proprio che non ci saranno ulteriori nuove puntate. A causa della malattia di oggi, lei si fermò non soltanto con 'Forum' in onda su Canale 5, ma anche con lo spin-off 'Sportello di Forum', trasmesso ogni giorno alle ore 14 sul canale Rete4.























La giornalista ha inoltre aggiunto: "Ci avete incoraggiato continuando a seguirci e regalandoci dei successi di ascolto inimmaginabili". Nonostante l'appuntamento con 'Forum' dovrà essere molto probabilmente rimandato a data da destinarsi, Barbara può comunque consolarsi con la trasmissione 'Stasera Italia'. Quest'ultima va regolarmente in onda dal lunedì al venerdì, quindi gli ammiratori della popolare conduttrice possono almeno godersi questo programma.

Nel recente passato, la Palombelli era finita nel vortice delle polemiche per questa dichiarazione: “Il 90% dei contagi è al Nord forse perché le persone sono più ligie e quindi vanno tutte a lavorare”. Dopo le sferzanti critiche, lei aveva replicato: “Estrapolare una frase da un contesto in cui si parlava esclusivamente della tragedia di Bergamo, travisandone il contenuto, è un’operazione scorretta. Di tutto il resto si occuperanno polizia postale, magistratura e avvocati”.

