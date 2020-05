Maria De Filippi, lo schiaffone di Mediaset. Una notizia amarissima per la regina del ‘Biscione’

Tra non molto potremo rivedere nuovamente Maria De Filippi al timone di un programma. Infatti, sarà protagonista di ‘Amici Speciali’, la trasmissione tv che sostituisce ‘Amici All Stars’. Sono già state confermate presenze importanti, come quelle di Alessandra Celentano, Vanessa Incontrada, Anna Pettinelli e del cantante Alberto Urso. La Pettinelli in particolare svolgerà un ruolo diverso, infatti non sarà insegnante bensì sarà la speaker radiofonica di Rds. Ma c’è anche altro.

Avremo l'opportunità di apprezzare Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5. Ed ecco dunque spuntare fuori alcune notizie un po' particolari. Nessuna emittente radiofonica di Mediaset sarà infatti presente. Ad illustrare maggiormente nei dettagli la situazione è stata Elisabetta Soldati, ovvero la responsabile della comunicazione della conduttrice tv. E il sito 'DavideMaggio.it' ha fornito alcune news, alle quali poi la Soldati ha praticamente replicato.

























'DavideMaggio.it' ha scritto: "La De Filippi ha deciso di ingaggiare per questa maratona artistica all'insegna della solidarietà Rds, Radio Italia e RTL 102.5, che saranno rappresentate in studio ciascuna da un volto e soprattutto una voce simbolo della radio. Non pervenute le radio del gruppo del Biscione, su tutte R101 e Radio 105; Radio Mediaset, ricordiamo, controlla anche Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Monte Carlo". Ed ecco venir fuori un'altra verità.























La responsabile della comunicazione della De Filippi ha chiarito che sono state le emittenti radiofoniche a non accettare l'invito, quindi non c'è stata assolutamente alcuna esclusione. Questo quanto dichiarato dalla Soldati: "Precisazione: abbiamo invitato le radio con i ranking più alti tra cui Radio Deejay e Radio 105. Sono loro che hanno declinato l'invito". Una risposta inaspettata, non a caso sul profilo Instagram della donna lo stesso Davide Maggio ha postato una foto di una 'bomba'.

Qualche ora fa Alberto Urso, vincitore di ‘Amici 18’, ha fatto intendere di essere molto contento di partecipare a questo programma ed ha ringraziato Maria, che è stata in grado di fargli superare momenti negativi: “Prima di conoscere Maria ho avuto diversi momenti no perché temevo di non farcela, di non piacere. E invece, grazie a lei, ce l’ho fatta. Lei è la donna che mi ha portato lontano perché ha instillato in me grande fiducia”.

