La quarantena ha tirato fuori, in certi casi, il meglio di noi. Il nostro istinto di sopravvivenza è più forte di qualsiasi emergenza e, per non soccombere alla noia o alla tristezza, ci siamo reinventati. Anche Milly Carlucci lo ha fatto: in questo periodo di reclusione si è inventata un programma sui social, “Io resto a casa show”, programma che andrà in onda per l’ultima volta martedì 5 maggio 2020 alle ore 16. Un programma che ha visto protagonisti i giudici dell’amato programma “Ballando con le stelle” che si sono esibiti e sfidate in canzoni e balli.

Un programma nuovo, un format diverso che però ha appassionato il pubblico. "Fra poco ci sarà la finalissima tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto e incoroneremo il campionissimo o la campionissima della sfida. Ci vuole coraggio per buttarsi nei classici e per scomodare certi miti" ha detto Milly Carlucci ospite di Caterina Balivo a Vieni da me.

























La Carlucci, un po' come tutti, è molto provata da questa reclusione e spera che non dovremo mai più vivere un periodo come quello che abbiamo appena trascorso. È felice però che il nuovo programma sia piaciuto e che abbia portato un po' di leggerezza nelle giornate sempre uguali degli italiani "reclusi". In collegamento con la Balivo, Milly Carlucci si è presentata con il cagnolino Maggie, di 5 mesi. "È una peste bubbonica" ha detto.















E ha aggiunto: "Ma in questi mesi ci ha portato allegria e ci ha aiutato a sopportare la quarantena". Cosa metterebbe nella scatola del tempo? Di sicuro il guinzaglio della sua cucciolotta, ma anche una bella spazzola per capelli. In questo periodo i capelli sono stati un problema un po' per tutte. "Durante questo periodo è stato difficilissimo prendermi cura della mia chioma e facendo tante cose sui social avevo bisogno di rendermi presentabile" ha detto la conduttrice.









E ha aggiunto: “Ho fatto tesoro di ciò che ho visto fare dietro le quinte e mi sono arrangiata”. Ovviamente l’intervista non si poteva concludere senza un riferimento a Ballando con le stelle. Che succederà? È ancora presto per dirlo ma Milly Carlucci ha rassicurato tutti con queste parole: “Prima dello stop imposto dal Covid-19, avevamo già tutto pronto, anche i nomi dei concorrenti e le coppie di ballerini… In autunno speriamo di tornare”.

