Roberto Poletti, scivolone a “Uno Mattina”. C’è l’ospite in collegamento e lui toppa clamorosamente: “Chiedo scusa”

Roberto Poletti, conduttore di UnoMattina accanto a Valentina Bisti, e residente a Milano, dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha deciso di rispettare le direttive del Governo non tornando a Roma e conducendo il contenitore mattutino di Rai1 – che viene trasmesso dalla sede di Saxa Rubra nella Capitale – in collegamento dal capoluogo lombardo con la collega.

"Avevo già preparato tutto per partire per Roma ieri sera", aveva detto il conduttore ad affaritaliani a poche ore dal lockdown imposto dal Governo a inizio marzo, "ma appena ho letto la bozza del decreto governativo trapelata dagli organi di stampa, ho deciso di restare a Milano per correttezza". La Bisti continua ad andare in onda dallo studio di Roma e Poletti da Milano, dove ogni giorno segue gli aggiornamenti sull'emeregenza sanitaria e tiene aggiornati i telespettatori del programma che va in onda ogni mattina su Rai Uno.

























"Tutto è successo molto in fretta – aveva spiegato il conduttore – Sabato ero in Toscana, quando come molti colleghi, ho ricevuto la bozza del decreto che sarebbe stato emanato in tarda serata. Dovevo scegliere se tornare a Roma o raggiungere Milano. Ed ho fatto una scelta di cuore, resa possibile dal direttore di Rai1 Stefano Coletta che ringrazio".















"Come ringrazio il centro di produzione di Milano che mi ha messo in condizione in poche ore di andare in onda. Così da oggi (era il 9 marzo) il programma è sdoppiato e io da Milano cercherò di raccontare l'emergenza con chi la affronta in prima linea, negli ospedali, ma anche di entrare in quelle aziende che non si sono fermate". E dal 9 marzo il conduttore continua a raccontare la situazione in Italia. Lo ha fatto anche oggi, 5 maggio, a 24 ore dalla cosiddetta "Fase 2".









Il conduttore ne ha parlato con l’ospite Sergio Iavicoli, direttore del dipartimenti di medicina ed epidemiologia del lavoro Inail, ma nel corso della chiacchierata ha sbagliato più volte il nome e alla fine, dopo che qualcuno gli ha fatto notare l’errore, si è corretto chiedendo scusa all’ospite: “Chiedo scusa, mi hanno fatto notare che ho storpiato il cognome”.

