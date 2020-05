Negli ultimi mesi Serena Enardu è tornata al centro del gossip. Dopo Uomini e Donne della tronista sarda non si era più saputo molto. Sapevamo che era felicemente fidanzata con Pago, l’ex di Miriana Trevisan, ma poco di più. Poi ha partecipato a Temptation Island Vip con il cantante e ha chiuso la loro storia lunga quasi 7 anni.

Sembrava tutto finito, ma poi Serena ha deciso di fare retromarcia: ha raggiunto Pago nella Casa del Grande Fratello Vip e, a fatica, è riuscita a riconquistare il suo cuore. Oggi sono più felici e innamorati che mai, oltre a essere molto amati e seguiti sui social dal pubblico. Soprattutto lei su Instagram è un fiume in piena. Tra post e dirette non c’è giorno in cui non si faccia sentire con i follower. (Continua dopo la foto)

























E la tv? Quello sembra essere un capitolo chiuso a doppia mandata. Lo ha rivelato la stessa Serena nel corso di una diretta Instagram: “Ho detto al mio agente che non voglio fare tv”, ha confidato ai fan. Prima con Temptation, poi col GF Vip, l’esposizione mediatica è stata enorme per lei che, parole sue, non ama il piccolo schermo. (Continua dopo la foto)















“Progetti in tv? Non ne ho sinceramente – ha raccontato tra le Storie – Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv?’ Gli ho detto: ‘Niente, non vorrei proprio niente’”. E poi: “A me piace stare sui social – spiega la sarda – mi piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono, senza andare per forza in uno studio a truccarmi in modo diverso”. (Continua dopo le foto)











Poi, certo, dovesse arrivare l’occasione della vita Serena Enardu è pronta a tornare sui suoi passi: “Se dovesse però capitarmi qualcosa di interessante che sta nelle mie corde lo farò. Però, progetti e voglia di tornare in tv, no”. Su Pago invece ha specificato che dopo il suo rientro in Sardegna da Roma dove vive il figlio “non sta facendo la quarantena da solo. Sta facendo l’isolamento fiduciario, che è una misura di prevenzione prevista nell’ordinamento della regione Sardegna per contrastare e prevenire il coronavirus”.

“Gli italiani…”. Bufera su Francesca Cipriani. Ecco cosa ha fatto, ma stavolta viene ‘asfaltata’ da tutti