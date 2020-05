Da oggi la Fase 2 è iniziata anche per la televisione. Per Barbara D’Urso e per il suo programma Domenica live ci sarà da aspettare. Da oggi, infatti u Canale 5 infatti è tornata in onda Federica Panicucci con nuove puntate di Mattino 5. Il programma non si è fermato durante la quarantena, ma la conduttrice è mancata e non vedeva l’ora di tornare in onda.

Su Rai 1, invece, è tornata Vieni da me con Caterina Balivo, che si era totalmente fermata ed è toccato a La vita in diretta raddoppiare e riempire anche la fascia oraria della Balivo durante la "fase 1". Matano e Cuccarini vi aspettano a partire dalle 16,50 nella loro solita collocazione. Proseguendo nella giornata, anche il ritorno di Uomini e Donne: dopo l'esperimento con i corteggiatori "a parole", tornano Classico e Over anche se in forma limitata.

























E Domenica Live? Beh ai tanti fan farà piacere sapere che il programma non è stato cancellato dai palinsesti Mediaset. Il programma di Barbara D'Urso è stato solo temporaneamente sospeso per via dell'emergenza Coronavirus. Ma tornerà e la padrona di casa lo ha specificato nel corso dell'ultima diretta di Pomeriggio 5. Rispetto ad altri format però toccherà attendere un bel po' prima di rivedere di nuovo in onda il salotto domenicale di Barbara D'Urso.















Barbara D'Urso ha infatti chiarito che Domenica Live non ripartirà prima del prossimo settembre. In questi mesi, come già accaduto nell'ultimo periodo, la 62enne si concentrerà su Pomeriggio 5 – che conduce dal lunedì al venerdì – e su Live-Non è la d'Urso, in onda ogni domenica sera. "Domenica Live tornerà a settembre", ha assicurato Barbara d'Urso al suo fedele pubblico.











Al momento non è chiaro se resterà invariato l’orario – quello dalle 17 alle 18.45 – o se si tornerà alla vecchia formula, decisamente più lunga, che partiva alle 14. A settembre Carmelita sarà molto probabilmente impegnata pure con la nuova edizione del Grande Fratello Nip, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione Covid-19. Per quanto riguarda l’attuale stagione televisiva, Barbara d’Urso dovrebbe rimanere in onda con Pomeriggio 5 e Live-Non è la d’Urso fino a metà giugno.

