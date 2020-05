Caterina Balivo, il ritorno a ‘Vieni da me’ è memorabile: la conduttrice si è presenta così

Anche la televisione riparte. Tanti i programmi che hanno ripreso il ritmo, dalla Mediaset alla Rai. Molti volti noti dello spettacolo e della televisione abbandonano i loro smartphone, da cui hanno continuato a intrattenere il pubblico da casa, e tornano sul piccolo schermo, con il presupposto di riprendere in mano, seppur gradualmente, la tanto agognata ‘normalità’. Il ritorno di Caterina Balivo nello studio di Vieni da Me è, forse, tra i più memorabili.

Vieni da me ha ripreso la sua corsa, sempre in diretta sulla Rai dalle 14 alle 15.40. La conduttrice dal celebre caschetto moro e dal sorriso spontaneo ha esordito così: "Questa mattina dopo due mesi ho ripreso la macchina, ho attraversato Roma e sono venuta qui. Una Roma semi deserta ma più bella che mai". Poi la commozione e le lacrime in diretta che hanno così 'battezzato' la fase 2 anche della televisione.

























E per dare luce e trasmettere positività, Caterina Balivo ha scelto un look ben preciso dove nulla è stato pensato casualmente. Abitino elegante e sexy, bianco, corto sino al ginocchio, e una mascherina dorata ricoperta di glitter. La conduttrice si mostra nel backstage del programma televisivo pronta a ridonare una lettura positiva ai giorni che, a partire da oggi, daranno il benvenuto a un'Italia ferma da ormai due mesi.















Un ritorno, quello della Balivo, in puro stile glamour. Addio a tutine e pantofole, vestagliette e grembiuli: da oggi si torna a rendere omaggio alla bella stagione e all'aria primaverile passando anche dal guardaroba, rispolverato e messo a tiro proprio per fare dell'ottimismo un buon biglietto di visita. Altri dettagli che non passano inosservati sono senza dubbio gli orecchini, abbinati alla mascherina quindi dorati, e delle elegantissime scarpe décolleté con tanto di tacco a spillo rossi. Cosa si vuole di più?









Nessun parrucchiere, ancora, a prendersi cura della sua acconciatura, ma la Balivo piace anche così, allegra, trendy e con i capelli sciolti. Le parole della conduttrice hanno messo una ciliegina sulla torta: "Ho riflettuto sulle cose che ho imparato in questo periodo. Ho imparato a guardare in faccia la sofferenza senza mai voltarmi. Ho imparato a fotografare i tramonti con i miei bambini e poi rivedere le foto e vedere che erano sempre uguali. Ho imparato a non rincorrere il tempo e poi ho pensato a un'altra cosa: vorrei imparare che in momenti difficili come questi regalare un sorriso, divertirsi insieme, è una delle parti più nobili del nostro lavoro".

