Da Striscia la Notizia, fino ai programmi più importanti delle reti mediaset. Poi una lenta discesa e Cristina Quaranta ha cambiato vita, reinventandosi in diversi lavori: è stata ufficio stampa, agente immobiliare, mentre oggi gestisce un negozio di tendaggi con un amico. Della tv non ha particolare nostalgia in quanto, come lei stessa si è definita, era un “pesce fuor d’acqua”, poco incline alla diplomazia e sempre pronta a dire ciò che pensava senza peli sulla lingua.

Di questo e molto altro, come le scuse che le hanno recapitato Simona Ventura ed Elena Santarelli dopo L'Isola dei Famosi 3 (reality a cui partecipò nel 2005), ha parlato di recente con Dagospia."La persona con cui ho lavorato e che mi è rimasta più nel cuore è stato il grande Maurizio Mosca che purtroppo non c'è più, lo ricordo come un vero gentiluomo ed un gran signore oltre che un eccellente professionista", racconta Cristina Quaranta.

























Spazio poi a Striscia la Notizia. Condivise il bancone con Alessia Merz, altra showgirl che ha lasciato in fretta la tv: "Io e Alessia siamo completamente diverse ma siamo sempre andate molto d'accordo, ci accomunava la passione per le carte, giocavano a Scala 40, a Burraco". Si arriva al capitolo Isola dei Famosi. "Una delle mie peggiori performance – spiega Cristina Quaranta -. È stata un'edizione ricca di concorrenti con cui non andavo d'accordo e con cui ho avuto forti litigi. Elena Santarelli, Romina Carrisi e Lory Del Santo mi chiesero scusa dopo avermi nominata, ma non so perché lo hanno fatto, forse mi temevano."















Anche Simona Ventura, che conduceva il reality, le fece delle scuse… "Pensa – narra sempre Cristina Quaranta – che qualche anno fa Simona Ventura mi chiese scusa dicendomi che solo dopo aver partecipato a questo programma come concorrente ha potuto capire certe dinamiche e certe situazioni, nella mia edizione era la conduttrice e mi attaccò più volte durante le puntate."











Da molti anni non la si vede più in tv: “Ho deciso di accantonare il mondo dello spettacolo da quando sono diventata mamma, mia figlia Aurora è stata la priorità. Oggi che ha quasi 18 anni mi rendo conto che la tv non è più quella dei miei amati anni 90’”. Dell’ambiente si è portata dietro delle amicizie? “Non mi è mai piaciuto l’ambiente dello spettacolo, ho pochissimi amici che fanno parte di questo mondo, mi sono sempre sentita un pesce fuor d’acqua.” Perché dopo tante trasmissioni è sparita? “Le persone senza peli sulla lingua come me sono scomode e non volendo cambiare il mio carattere sono stata allontanata e fatta fuori, ma va bene così.”

