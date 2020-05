Sta tornando il format classico di ‘Uomini e Donne’, tanto atteso dai telespettatori. Dopo aver visto come protagoniste a distanza Gemma Galgani e Giovanna Abate nelle scorse settimane, adesso si potranno rivedere in studio. Ovviamente non ci sarà la presenza del pubblico, si rispetterà il distanziamento sociale e coloro che prenderanno parte alla puntata verranno esclusivamente dalla regione Lazio. Oggi, lunedì 4 maggio, dovrebbe essere dato spazio al Trono Classico, secondo i ben informati.

Ci sarà quindi la Abate, ma soprattutto Carlo Pietropoli. Infatti, è proprio su di lui che si stanno scatenando numerosi rumors. Il tronista avrà la possibilità di vedere solo alcune corteggiatrici nello studio Mediaset, mentre le altre saranno collegate virtualmente. Inizialmente il giovane dovrebbe soffermarsi su ciò che è accaduto in questo periodo e poi proseguirà nel suo percorso. Ed ecco dunque giungere la 'bomba' che renderebbe felicissimi i fan di Carlo.

























Secondo quanto riferiscono alcune voci, ormai si sta dirigendo verso la scelta finale e quindi c'è grandissima attesa su chi sarà la sua possibile futura partner. Non vedremo invece Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Resta incertezza su questa situazione, infatti non è ancora chiaro se ci saranno prossimamente oppure se per il momento si andrà avanti solo con Giovanna e Carlo. Non è infatti da escludere l'ipotesi che Sara e Daniele possano ritornare direttamente a settembre.























Per quanto riguarda il Trono Over, si parlerà anche di questo nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Potremo quindi vedere all'opera nuovamente Gemma Galgani, che potrà quindi fare una conoscenza più approfondita con le sue possibili fiamme. Stando a quanto circola in queste ore, le registrazioni del Trono Over si sarebbero già concretizzate, visto che in una foto social si intravede Veronica Ursida nel camerino di 'Uomini e Donne'.

A proposito di ‘UeD’, nei giorni scorsi è arrivata una segnalazione dal ‘Vicolo delle News’ su Armando Incarnato. Lui starebbe trascorrendo questa quarantena in compagnia di Jeanette. Proprio quella Jeanette che era intervenuta anche in studio per assicurare a tutti che con il cavaliere non c’era alcun ritorno di fiamma. Il sito segnala che confrontando le storie Instagram si nota che dalla somiglianza di attrezzi per fare ginnastica, ecc., pare proprio che i due stiano insieme.

