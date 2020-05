Gigi D’Alessio è stato ospite di Francesca Fialdini a “Da noi a ruota libera” e si è raccontato a 360°. “Sono una persona che ha sempre parlato a cuore aperto e stato tradito proprio da questo” ha detto il cantante. In tanti hanno preso quell’affermazione come una frecciatina alla sua ex Anna Tatangelo. Probabilmente, però, Gigi D’Alessio non l’aveva con lei ma con qualche amico o collega dal quale è rimasto deluso.

Durante l'intervista c'è stata anche una sorpresa: Gigi D'Alessio ha dedicato la sua famosa canzone "Non mollare mai" al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca al quale ha anche rivolto queste parole: "seppur con ironia dice cose giuste. A Napoli si dice 'pazziando, pazziando' dice la verità, ovvero giocando dice la verità". Gigi D'Alessio è un grande cantante ed è molto apprezzato anche per le sue doti di umanità. Ma non tutti la pensano allo stesso modo. E c'è anche chi di lui parla male.

























"Ma ci sta pure chi parla male", ha detto D'Alessio. E la Fialdini è intervenuta: "Forse non ti conosce", replica lei. Gigi D'Alessio ha un cuore d'ro, ma chi sono le persone a cui tiene di più? "Io voglio bene a tutti, io sono una persona che ha sempre parlato a cuore aperto e penso sempre che gli altri mi rispondano sempre a cuore aperto. E spesso sono stato tradito proprio da questo! Ero convinto che il mio interlocutore – diciamo – parlasse senza retro pensieri e invece, poi, mi sono ritrovato a ricevere l'ennesima delusione". A chi si riferirà quando parla di persone che lo hanno tradito?















Ovviamente viene in mente Anna Tatangelo ma probabilmente non è a lei che si riferisce il cantante che comunque precisa: "Ho tanti amici, devo dire la verità, soprattutto negli ultimi anni. C'è stato un grande Amico che è il grande Lucio Dalla, è stata una persona generosa". Di recente Gigi D'Alessio ha passato un periodo doloroso: ha dovuto dire addio a Rossella Ruggiero, una delle sue più grandi fan. "Volevo dirti che da oggi nel coro degli Angeli si sentirà anche la voce di tua mamma. Un abbraccio, vi voglio bene", ha scritto il cantante sui social quando la donna è venuta a mancare.









Essendo meridionale doc, senza fare nomi, Gigi D’Alessio ha voluto fare un commento su chi ha criticato i meridionali: “Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share”. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati da poco. Secondo Nuovo, tra i due ci sarebbero stati punti di vista discordanti su matrimonio e figli.

