“C’è stato un problema con lui”. Live, Barbara D’Urso costretta ad annunciarlo: l’ospite dà buca. Cosa è successo

Una puntata ricca di colpi di scena quella del 3 maggio di Live Non è la D’Urso. All’interno del calderone era prevista la presenza di Marco Carta. Il cantante cagliaritano doveva essere ospite del programma, ma non si è presentato. Barbara D’Urso ha svelato in diretta che Marco Carta ha avuto un problema. Annuncio della conduttrice arrivato in super – ritardo, dopo che per cinque ore di diretta era passata in sovraimpressione il suo viso con scritto “Tra poco Marco Carta dopo la morte della nonna” e questo ha, giustamente, provocato grande indignazione da parte del suo World Paper che non vedevano l’ora di rivederlo in televisione.

La conduttrice, proprio sull’artista sardo ha dichiarato: “Ci sarebbe stato Marco Carta questa sera, ha già fatto il biglietto dell’aereo c’è stato un problema per cui non è potuto essere qua”. Dopo aver svelato l’assenza di Marco Carta a Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso ha annunciato la presenza del cantante tanto apprezzato quanto amato e supportato nella prossima puntata della sua trasmissione tra gli ospiti di domenica 10 maggio. (Continua a leggere dopo la foto)

























La D’Urso ha rivolto l’invito all’artista in diretta dicendo: “Ovviamente sai Marco che ti amo ti aspetto qui la prossima settimana in studio”. (Continua a leggere dopo la foto)























C’è da dire però che qualche ora prima della sua ospitata a Live Non è la D’Urso che non c’è stata, Marco Carta aveva fatto una precisazione sui social, sostenendo che sarebbe andato ospite da Barbara D’Urso per non parlare della nonna morta, avvenuta lo scorso 21 aprile, ma per denunciare la crisi economica che ha causato l’emergenza sanitaria coronavirus a chi lavora nel dietro le quinte del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Sui social di Marco Carta tutto tace riguardo la sua assenza a Live Non è la D’Urso. (Continua a leggere dopo la foto)



Barbara a quel punto ha parlato di un problema legato all’aereo. Sarebbe stata un’ottima occasione avere Marco Carta a Live Non è la D’Urso nello spazio dedicato alle fake news. Nelle ultime ore, infatti, il cantante si è scagliato contro un settimanale che ha riportato delle dichiarazioni, mai rilasciate dall’artista, in merito alla morte della nonna e alla vicinanza avuta da Maria De Filippi in questo terribile momento.

Ti potrebbe anche interessare: “Sembri un fratacchione”. Vincenzo De Luca ironizza su Fabio Fazio in diretta: ecco cosa significa