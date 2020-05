Nina Moric sotto choc a Live Non è la D’Urso. La modella croata si è riascoltata nelle telefonate registrate con l’ex Luigi Mario Favoloso. Si tratta di telefonate che, secondo la modella croata sarebbe state passate alla redazione del programma di Barbara D’Urso, senza che lei ne fosse informata. La D’Urso, però, non accetta che Nina Moric si scagli contro la trasmissione e chiarisce: “Qui non facciamo trabocchetti, sia chiaro”. Poi dice che, se gli autori hanno avuto quelle registrazioni, qualcuno deve averle loro trasmesse.

Nina Moric non risponde, anzi, ringrazia Barbara D'Urso per averla invitata e averle dato la possibilità di chiarire come stanno veramente le cose tra lei e Luigi Mario Favoloso. "Tu vuoi uccidermi, questo è stalking – si sentono queste parole in una delle telefonate registrate: è la voce di Nina Moric che si rivolge a Favoloso – se ne occuperà il tribunale".





























Tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso le cose stanno andando davvero male: i due sono ormai più che ai ferri corti. Lei accusa lui di stalking mentre lui nega e sostiene che non ci sia nulla di vero nei racconti di Nina Moric. Nel frattempo rispunta, nella vita di Nina Moric, una persona che per lei è stata molto importante. Di chi stiamo parlando? Beh… Di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi e la modella sono stati insieme a lungo.















Hanno anche avuto il figlio Carlos e ora sembrano aver ritrovato un'importante sintonia. Non è che per caso è stato Fabrizio Corona a passare a Live le registrazioni delle telefonate? Qualcuno se lo è chiesto. Visto che il fotografo e la modella sembrano vivere un momento "speciale", potrebbe anche darsi che sia così. Ma cosa pensa Nina Moric di quelle registrazioni?









“La registrazione è stata acquisita dalla procura – ha spiegato a Live Non è la D’Urso – Elena Morali mi ha parlato malissimo di lui e mi ha detto che la ricatta. Si tratta di revenge porn, un video tra i due che fanno l’amore. Io non ho mai chiamato Elena, è stata lei a chiamarmi e tenermi tutto quel tempo”.

