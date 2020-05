“Sembri un fratacchione”. Vincenzo De Luca ironizza su Fabio Fazio in diretta: ecco cosa significa

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è diventato famoso sui social per le sue dichiarazioni senza peli sulla lingua e per la prudenza nelle misure contro il contagio da coronavirus. È il maestro del genere e sul web le sue ‘gesta’ sono diventate virali: dal lanciafiamme alle feste di laurea, alle ultime dichiarazioni sui ‘cinghialoni’ che fanno footing. “Ho trovato gente che faceva footing in mezzo alle famiglie e questo non è possibile. E non c’erano a fare footing ragazze toniche con fuseaux, io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine”, ha detto De Luca.

Il presidente della Campania sui social ha poi continuato sottolineando che "questi (i cinghialoni ndr.) andrebbero arrestati per oltraggio al pubblico pudore: vanno a fare footing in mezzo alle famiglie e ai bambini". Nella stessa diretta il presidente della Regione ha poi ribadito che l'utilizzo delle mascherine sarà obbligatorio e "ci saranno sanzioni" per chi non le userà.

























Il presidente-sceriffo è diventato famoso per i suoi commenti coloriti, tanto da diventare protagonista di pagine Facebook, gruppi, meme e video. Ospite di Fabio Fazio e 'Che tempo che fa', l'approfondimento in onda la domenica su Rai2, De Luca ha parlato della situazione della Regione Campania e in generale dell'emergenza sanitaria che l'Italia sta vivendo.















Fabio Fazio gli ha chiesto un parere sull'autodichiarazione per gli affetti stabili e il presidente ha commentato sempre nel suo ineccepibile stile: "L'ho trovata una definizione leopardiana, molto poetica". "Scusi se glielo dico – è stata la risposta del conduttore – ma questa è un'affermazione poco romantica, io penso che negli affetti, stabili o non stabili, debba prevalere il sostantivo cioè affetti e non l'aggettivo". E qui De Luca ha tirato fuori un'altra delle sue perle: "Assolutamente, io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia".









“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia.”@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

Il presidente della Campania ha dato del ‘fratacchione’a Fabio Fazio e sul web si è scatenata la curiosità degli utenti. Cosa significa fratacchione? Sul vocabolario della lingua italiana l’etimo “fratacchione” indica un frate alto e grosso, massiccio e tarchiato; in altre occasioni, può invece identificare un frate “buono in apparenza, ma in realtà traffichino”.

