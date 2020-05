È stata a lungo la fidanzata del mitico conduttore Alberto Castagna, il “dottor Stranamore”. E domenica 3 maggio, a Live, Non è la D’Urso, rivedendo le immagini del funerale del fidanzato, non ha retto all’emozione. Francesca Rettondini è stata ospite del programma condotto da Barbara D’Urso, con lei anche Emanuela Folliero che ha lavorato in più di un’occasione, con Alberto Castagna. Durante la puntata sono stati ripercorsi i momenti più importanti della vita del conduttore, la sua carriera, i suoi funerali.

Una morte, quella di Alberto Castagna, che è stata uno choc per il pubblico. Castagna era un conduttore simpatico e molto amato da tutti, in più era quello che faceva innamorare le persone e il suo ruolo di “dottor Stranamore” lo rendeva ancora più amato. Ma se ne è andato, lasciando un vuoto che più nessuno è stato in grado di colmare. Francesca Rettondini e Alberto Castagna sono stati insieme a lungo. Continua a leggere dopo la foto

























Il loro amore era sbocciato un anno dopo il matrimonio dello stesso conduttore con Maria Concetta Romano. Poi Alberto scoprì di essere malato e si riavvicinò alla moglie. Poi gli interventi al cuore, la malattia e il ritorno con Francesca Rettondini con la quale rimase insieme fino alla sua morte avvenuta il 1° marzo del 2005. La Rettondini accusò profondamente la morte del compagno. Ma ora si è rifatta una vita, come ha confessato a Diva e donna. Continua a leggere dopo la foto















“Il mio fidanzato si chiama Rosario, ma non vuole che si parli di lui. Fa il mio lavoro, l’attore a teatro. Siamo fidanzati da sette anni”. Francesca Rettondini è stata ospite di Live Non è la D’Urso e, di fronte all’ex compagno con il quale ha condiviso tanto, non ha retto e si è emozionata. E qualche lacrima è scesa. Certi ricordi non si spengono ed è giusto così. Classe 1971, Francesca Rettondini ha esordito in tv con il film Passioni di Fabrizio Costa nel 1993. Continua a leggere dopo la foto









Al cinema invece l’abbiamo vista per la prima volta nel film Ragazzi della notte di Jerry Calà. Nella sua carriera ha lavorato, tra gli altri, con Ruggero Deodato, Enrico Montesano, Pier Francesco Pingitore, Claudio Risi, Stefano Calvagna, Ettore Scola e Lina Wertmuller. Tanti i programmi televisivi che ha condotto. Nel 2005 ha partecipato come concorrente a La Talpa e si è classificata quarta. Oggi, come ieri, è una donna bellissima. Guardate le sue foto e giudicate voi.

Aveva solo 13 anni quando il padre Alberto Castagna morì. Oggi Carolina Castagna è una donna bellissima