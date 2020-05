Dopo il polverone per il servizio di ‘Striscia la Notizia’, Michelle Hunziker pubblica un video rivolgendosi direttamente a lei, Giovanna Botteri. La giornalista di Rai Tre, inviata dalla Cina, era stata la protagonista di un video del telegiornale satirico bollato da tutti come offensivo. Nel servizio del tg satirico di Antonio Ricci del 28 aprile si sottolineava che “a ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero”. Poi si è fatto cenno, invece, “ai capelli splendenti” della giornalista. La voce narrante della Hunziker: “Ad un tratto la sua chioma vaporosa in risposta a tante frecciate”, e da lì il via libera alle polemiche. Molti gruppi, nati in rete e sui social, tra chi ha proseguito a deridere la Botteri, e chi ha accusato Michelle Hunziker di “bullismo”.

Questo ha fatto intervenire l’Ordine dei Giornalisti, del sindacato Usigrai, della Federazione Nazionale della Stampa Italia e di Giulia Giornaliste, che hanno mostrato un gesto di solidarietà tramite un comunicato stampa sul body shaming.

“In questo ultimo periodo ne è stata oggetto la collega Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino. La si giudica, deride, offende per come si veste. Per i suoi capelli. L’abbiamo contattata per esprimerle la nostra solidarietà. Lei non ha voluto, non vuole farne un caso personale, ma ci invita tutte e tutti ad una sacrosanta battaglia culturale. Lo fa con queste parole, usate nella nostra corrispondenza dì questi giorni”. (Continua a leggere dopo la foto)

























Sul caso era intervenuta la stessa Giovanna Botteri, che in un post aveva risposto (senza mai alludere al servizio di Striscia ma il riferimento era palese). “Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno. O dovrebbero avere secondo non si sa bene chi…Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n’è una che fa le previsioni senza una parte del braccio”.

“E nessuno fiata, nessuno dice niente, – si legge ancora nel post – a casa ascoltano semplicemente quello che dicono. Perché è l’unica cosa che conta, importa, e ci si aspetta da una giornalista. A me piacerebbe che noi tutte spingessimo verso un obiettivo, minimo, come questo. Per scardinare modelli stupidi, anacronistici, che non hanno più ragione di esistere. Non vorrei che un intervento sulla mia vicenda finisse per dare credibilità e serietà ad attacchi stupidi e inconsistenti che non la meritano. Invece sarei felice se fosse una scusa per discutere e far discutere su cose importanti per noi, e soprattutto per le generazioni future di donne”. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul caso, per la seconda volta, è intervenuta nuovamente Michelle Hunziker, che dai suoi social, questa volta parla direttamente alla Botteri. “Cara Giovanna a questo punto io mi rivolgo direttamente a te, perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti. Invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi hater. Tutti parlano, ma secondo me non l’hanno nemmeno visto. Quando avrai a fare swipe up – dice la conduttrice di Striscia – alla ne vedrai Gerry che dice ‘Brava, brava Giovanna per l’importante lavoro che fai, vai avanti così e non badare chi va a vedere il capello’. Per me più chiaro di così non si può. Quindi guardatelo. Noi secondo te abbiamo fatto un servizio dalla tua parte. Tu cosa ne dici? Fammelo sapere. Grazie, un bacio, ciao Giovanna”. (Continua a leggere dopo la foto)









Con questa auto assoluzione hai peggiorato la situazione. L’umiltà non sai dove sta di casa. Vergognati, anzi, vergognatevi — 🚴‍♀️ Ilaria Rondinelli (@RondIla) May 3, 2020

La risposta della giornalista Rai non è arrivata ma in compenso molti utenti hanno criticato il video della Hunziker. “Ma sarà pur vero quello che dici, ma com’è possibile che tutti abbiamo capito la “presa in giro” e non la satira? Secondo me, la quarantena vi sta facendo cambiare i binari della satira e prendere quelli della discriminazione”, “Questo é il servizio, E aggiungo che la pezza é peggiore del buco. Chiedere semplicemente scusa sarebbe stato molto meglio”, “Con questa auto assoluzione hai peggiorato la situazione. L’umiltà non sai dove sta di casa. Vergognati, anzi, vergognatevi”, sono alcuni dei commenti lasciato sotto al tweet della Hunziker.

