“Ho paura”. Bianca Guaccero senza filtri. Per la conduttrice sono giorni molto difficili: quel pensiero non la molla un attimo

Vorrebbe tornare alla normalità Bianca Guaccero. Ma la paura è che la data non sia così vicina. Ha paura Bianca Guaccero che la Fase 2 potrebbe esser stata mal interpretata da alcuni italiani che pensano di poter fare feste e incontri di gruppo coi propri amici.

Da parte sua, fa sapere la diretta interessata, Bianca Guaccero continuerà a rimanere in casa, ovviamente, e non mancheranno le dirette Instagram di Pronto Detto Fatto assieme ai personaggi più amati della trasmissione di Rai 2. Detto Fatto tornerà davvero in onda.

Ma solo io sono spaventata per la fase due? Solo io ho capito che cambia poco e niente? Solo io penso ancora che bisognerebbe uscire per necessità e non per andarsi a fare una passeggiata al mare o il caffè al bar o ai giardinetti? Fatemi capire perché evidentemente non ho afferrato. Anche io vorrei presto tornare alla normalità, ma penso che questa sia una fase molto delicata e che ci voglia un grande buon senso".

























Bianca Guaccero si apre sempre coi suoi follower e anche oggi lo ha fatto, rispondendo a chi le ha detto che non ha ben afferrato in cosa consistete la fase due della quarantena: "Il caffè al bar è una metafora di normalità. So bene che i bar sono ancora chiusi. Però in questa fase a molti, così come anche a me, sfugge il concetto di necessità".















"Il lavoro per me è una necessità, andare a trovare i propri genitori o figli lo è altrettanto. Tornare al domicilio di residenza idem. Andare a fare la spesa e in farmacia. Ma tutto il resto in questa fase, in questo momento, mi sembra che non sia stato deliberato. O sbaglio?". Le ultime indiscrezioni su Detto Fatto, una delle trasmissioni Rai più amate dal pubblico, avevano lasciato tutti a bocca aperta. In questo periodo il suo programma 'Detto Fatto' non va in onda a causa dell'emergenza sanitaria che sta attraversando l'Italia. Ormai sono settimane che i palinsesti Rai e Mediaset hanno rimodulato l'offerta della televisione italiana per dare più spazio all'informazione.











Una scelta dettata anche dall’impossibilità di registrare i programmi mantenendo il cosiddetto ‘distanziamento sociale’. Mediaset ha cancellato alcuni suoi cavalli come ”Uomini e Donne”, ”Avanti un altro”, ”Le Iene” e ‘Verissimo’, mente in Rai sono saltati ”La prova del cuoco” di Elisa Isoardi, ”Vieni da me” condotto da Caterina Balivo, ”I soliti ignoti”, ”L’Eredità” e ”Detto fatto” di Bianca Guaccero.

